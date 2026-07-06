Понедельник принесет в Латвию грозовые облака и прохладную погоду

В Риге в утренние часы временами пройдет дождь, также есть вероятность, что отдельное кучево-дождевое облако принесет сильный ливень и раскаты грома. В середине дня еще возможны осадки, но затем дождь прекратится и выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, температура воздуха составит около +20 градусов.