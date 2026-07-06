Понедельник в Латвии будет дождливым, но с прояснениями.
В Латвии
Сегодня 07:31
Понедельник принесет в Латвию грозовые облака и прохладную погоду
В понедельник в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. На побережье ветер усилится до 15-17 м/с, но между облаками будет выглядывать солнце.
В понедельник кучево-дождевые облака во многих местах принесут кратковременный дождь, локально возможны грозы и сильные ливни, однако между облаками будет выглядывать и солнце. Будет преобладать слабый до умеренного ветер западных направлений, на побережье его порывы усилятся до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.
В Риге в утренние часы временами пройдет дождь, также есть вероятность, что отдельное кучево-дождевое облако принесет сильный ливень и раскаты грома. В середине дня еще возможны осадки, но затем дождь прекратится и выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, температура воздуха составит около +20 градусов.