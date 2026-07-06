Газа хватит, но что с ценой? Какими будут тарифы на тепло в новом отопительном сезоне

Главный вопрос - цена. После обострения на Ближнем Востоке газ в Европе подорожал, затем немного снизился, но все еще остается дороже, чем в начале года. В Latvenergo считают, что повторения кризиса 2022 года не ожидается: в худшем случае цена может вырасти с нынешних 44 до 50-60 евро за мегаватт-час, но не до 200-300 евро, как это было после начала полномасштабной войны России против Украины.