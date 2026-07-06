Газа хватит, но что с ценой? Какими будут тарифы на тепло в новом отопительном сезоне
После начала конфликта на Ближнем Востоке выросли не только цены на топливо, но и стоимость природного газа. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, однако в преддверии отопительного сезона в Латвии снова возникает вопрос: станут ли счета за тепло выше?
Однозначного ответа пока нет. В разных самоуправлениях ситуация отличается: где-то тепло производят из газа, где-то - из щепы. Поэтому окончательные выводы можно будет делать после того, как предприятия пересмотрят и заключат договоры на новый отопительный сезон, пояснил директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс.
При этом в Министерстве климата и энергетики подчеркивают: опасений, что зимой Латвии не хватит газа, сейчас нет. В Инчукалнское газохранилище уже закачано более девяти тераватт-часов газа, тогда как среднее потребление страны за умеренно холодную зиму составляет около восьми тераватт-часов, сообщает LSM.lv.
Главный вопрос - цена. После обострения на Ближнем Востоке газ в Европе подорожал, затем немного снизился, но все еще остается дороже, чем в начале года. В Latvenergo считают, что повторения кризиса 2022 года не ожидается: в худшем случае цена может вырасти с нынешних 44 до 50-60 евро за мегаватт-час, но не до 200-300 евро, как это было после начала полномасштабной войны России против Украины.
Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация отличается от предыдущего кризиса. Европа уже перешла от трубопроводного газа к сжиженному природному газу, а потребление газа с 2021 года сократилось примерно на пятую часть. Это означает, что имеющихся запасов хватает на более долгий срок. Главный риск теперь - конкуренция с азиатскими покупателями, из-за которой цена может быть выше.
На счета за отопление в Латвии повлияет не только газ, но и щепа. Ее цена напрямую не зависит от газа, однако может вырасти из-за подорожания топлива, логистики или высокого спроса в холодную зиму. Сейчас щепа уже стоит дороже, чем в начале июля прошлого года.
В регуляторе также напоминают: итоговые счета будут зависеть не только от тарифов, но и от погоды. Чем холоднее окажется зима, тем больше тепла придется потреблять.