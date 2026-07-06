Каждый второй клещ заражен: в Латвии рекордный за 13 лет рост болезни Лайма

В прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии. Это самый высокий показатель заболеваемости за последние 13 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Больше заболевших в последний раз было зарегистрировано только в 2012 году, когда болезнь Лайма выявили у 724 человек.