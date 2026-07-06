"Как 6-летний ребенок будет сидеть один?" Семья столкнулась с неприятной ситуацией на рейсе airBaltic

«Я подумала, что это ошибка! Звоню в airBaltic, говорю: у нас такая ситуация, пожалуйста, исправьте. Они отвечают - нет, самолет полный. Но как 6-летний ребенок будет сидеть один? Ваше законодательство вообще позволяет сажать таких маленьких детей отдельно от родителей? И они заявляют, что закон обязывает сажать вместе с родителями младенцев», - рассказала Витола.