"Как 6-летний ребенок будет сидеть один?" Семья столкнулась с неприятной ситуацией на рейсе airBaltic
В рейсе airBaltic 6-летнего ребенка собирались посадить отдельно от родителей - место девочки оказалось в середине самолета, а мамы в хвосте.
Отчаянная публикация Алисе Витолы в соцсетях вызвала большой резонанс. Она мама 6-летней дочери. Семья живет в Афинах. При регистрации на рейс в Ригу выяснилось, что место ребенка находится в середине самолета, а ее - в хвосте, сообщает LSM.lv.
«Я подумала, что это ошибка! Звоню в airBaltic, говорю: у нас такая ситуация, пожалуйста, исправьте. Они отвечают - нет, самолет полный. Но как 6-летний ребенок будет сидеть один? Ваше законодательство вообще позволяет сажать таких маленьких детей отдельно от родителей? И они заявляют, что закон обязывает сажать вместе с родителями младенцев», - рассказала Витола.
Ситуацию ей удалось решить в аэропорту Афин. Компания, обслуживающая рейсы, поменяла места. «Они без каких-либо вопросов поменяли мне места. Но, несмотря на то что все разрешилось хорошо, об этом нужно говорить. Нужно понять, что происходит».
В airBaltic проанализировали произошедшее и объяснили, что единственная причина такой ситуации - Алисе зарегистрировалась на рейс сравнительно поздно. В тот момент в салоне оставались четыре места, и все они были в разных частях самолета.
«Такие ситуации происходят редко. Наша система устроена так, чтобы тех, кто купил перелет в одном бронировании, можно было посадить вместе при регистрации. Наши сотрудники в Афинах посадили их вместе. Если такая ситуация возникает, пассажиры могут обратиться и в салоне самолета - попросить экипаж посадить их вместе», - заявил представитель корпоративных коммуникаций airBaltic Эдвардс Далдерис.
Правда, место рядом с родителями airBaltic пока гарантирует только младенцам, поскольку весь полет они сидят на коленях у родителя. Остальным пассажирам советуют как можно раньше регистрироваться на рейс, потому что система сажает вместе тех, кто купил поездку в одном бронировании. «Призываем регистрироваться заранее - за 48 часов до рейса», - добавил представитель авиакомпании.