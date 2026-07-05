Синоптики предупреждают: дожди в Латвии могут затянуться на всю рабочую неделю
Неделя в Латвии начнется с дождей, гроз и порывистого ветра, а во вторник к стране приблизится циклон, который принесет продолжительные осадки. По прогнозам синоптиков, облачная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели, но к выходным в страну начнет поступать более теплый воздух.
В понедельник небо будет облачным, местами прояснится и выглянет солнце. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди, также будут формироваться грозовые облака, которые местами принесут сильные ливни. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, а северо-западный и западный ветер со второй половины ночи на побережье станет порывистым. В других районах страны резкие порывы ветра ожидаются во время грозы. Ночью воздух охладится до +12…+17 градусов, днем максимальная температура составит +16…+21 градус.
Во вторник ночью местами пройдут отдельные дожди, в северной части Латвии ночью возможны и грозовые ливни. Во второй половине дня к Латвии с юга приблизится циклон, и уже на большей части территории страны начнутся продолжительные дожди, местами сильные. Дожди продолжатся и в среду. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер, который в среду с середины ночи постепенно повернет к северо-западному и северному. На побережье ветер по-прежнему будет порывистым. Местами в Курземе, там, где ветер будет слабее, во вторник утром образуется туман, ухудшающий видимость. Ночью воздух охладится до +10…+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +16…+21 градуса, но во вторник в восточных районах будет на несколько градусов прохладнее.
Во второй половине недели погода в основном останется облачной и дождливой. В четверг северо-западный и северный ветер на морском побережье в порывах будет достигать 15-17 м/с, однако к концу недели ветер постепенно стихнет. В четверг и пятницу температура воздуха еще сохранится примерно такой же, как в предыдущие дни, а в выходные в страну начнет поступать более теплый воздух. Поэтому в выходные и в начале следующей недели станет теплее.