Синоптики предупреждают: дожди в Латвии могут затянуться на всю рабочую неделю

Во вторник ночью местами пройдут отдельные дожди, в северной части Латвии ночью возможны и грозовые ливни. Во второй половине дня к Латвии с юга приблизится циклон, и уже на большей части территории страны начнутся продолжительные дожди, местами сильные. Дожди продолжатся и в среду. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер, который в среду с середины ночи постепенно повернет к северо-западному и северному. На побережье ветер по-прежнему будет порывистым. Местами в Курземе, там, где ветер будет слабее, во вторник утром образуется туман, ухудшающий видимость. Ночью воздух охладится до +10…+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +16…+21 градуса, но во вторник в восточных районах будет на несколько градусов прохладнее.