Жителям Лиепаи и еще двух латвийских краев поднимают тарифы на вывоз мусора
Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила повышение тарифа на утилизацию отходов на полигоне Liepājas RAS, что повлияет на общую плату за вывоз мусора для жителей Лиепаи.
Тариф растет
Как сообщает предприятие Vides pakalpojumu grupa, с 1 августа 2026 года Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила повышенный тариф на утилизацию отходов Liepājas RAS. Это один из ключевых элементов, формирующих общие затраты, и данные изменения также влияют на плату за услуги для жителей.
С 1 августа тариф полигона на утилизацию несортированных бытовых отходов вырастет на 28,9% и составит 190,40 евро за тонну (без НДС). Это повлияет на тариф вывоза мусора в среднем на 1,64 евро для наиболее распространённого у частных домов контейнера объёмом 0,24 м3 для несортированных отходов и на 0,49 евро для контейнера такого же объёма для биологических отходов, поясняет Vides pakalpojumu grupa.
С 1 августа в Лиепае, Южной Курземе и Салдусском крае плата за утилизацию отходови составит 37,80 евро (плюс НДС) за кубический метр несортированных бытовых отходов и 22,68 евро (плюс НДС) за управление BIO-отходами.
Как изменятся счёта?
Услуги, оказанные с 1 августа, будут рассчитываться по новому тарифу, и изменения отразятся в счёте, который клиенты получат в начале сентября.
Vides pakalpojumu grupa обращает внимание, что самый эффективный способ для жителей снизить счёт за вывоз мусора — это разумное планирование покупок и раздельный сбор. Вывоз отсортированных стекла, бумаги, пластика и металлической упаковки обеспечивается бесплатно. Кроме того, плата за био-отходы составляет 60% от платы за несортированные бытовые отходы, что означает, что при раздельном сборе у жителей есть возможность существенно сократить частоту вывоза бытовых отходов или объём контейнера для накопления соответствующих отходов.
Дополнительную информацию о том, как правильно и удобно сортировать отходы, можно найти в электронном буклете «Vides pakalpojumu grupa», а также на сайте vpgrupa.lv.