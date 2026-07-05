Жителям Лиепаи и еще двух латвийских краев поднимают тарифы на вывоз мусора

С 1 августа тариф полигона на утилизацию несортированных бытовых отходов вырастет на 28,9% и составит 190,40 евро за тонну (без НДС). Это повлияет на тариф вывоза мусора в среднем на 1,64 евро для наиболее распространённого у частных домов контейнера объёмом 0,24 м3 для несортированных отходов и на 0,49 евро для контейнера такого же объёма для биологических отходов, поясняет Vides pakalpojumu grupa.