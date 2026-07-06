Жителей латвийского края предупредили - в этих местах купаться опасно для здоровья

Одновременно представители самоуправления напоминают, что безопасность у воды — личная ответственность каждого: купаться следует только в известных и безопасных местах, избегая захода в воду в состоянии алкогольного опьянения и переоценки своих сил. Даже если водоём кажется безопасным и мелким, детей у воды взрослые должны постоянно контролировать.