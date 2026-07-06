Жителей латвийского края предупредили - в этих местах купаться опасно для здоровья
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Жителей латвийского края предупредили - в этих местах купаться опасно для здоровья

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Летний сезон в Огрском крае идет полным ходом, и в теплые дни жители все чаще выбирают отдых у воды. Однако, купаться можно не везде.

Из-за плохого качества воды в настоящее время не рекомендуется купаться на улице Даугавас и на дороге Аустриню в Лиелварде.

Жителей призывают воздержаться от использования этих мест для купания до получения информации об улучшении качества воды и отмене ограничений на купание.

Одновременно представители самоуправления напоминают, что безопасность у воды — личная ответственность каждого: купаться следует только в известных и безопасных местах, избегая захода в воду в состоянии алкогольного опьянения и переоценки своих сил. Даже если водоём кажется безопасным и мелким, детей у воды взрослые должны постоянно контролировать.

Темы

Лиелварде

Другие сейчас читают