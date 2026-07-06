В Бауске идет строительство крупного объекта для отдыха жителей. Население просят потерпеть
Самоуправление Бауского края продолжает реализовывать проект «Создание парка активного отдыха в Бауске».
Проект предусматривает благоустройство общественного открытого пространства на участке площадью 2,4 га позади бассейна Бауски — по адресу ул. Ригас, 42, и ул. Салату, 7.
Проектом предусмотрены: создание детской игровой площадки для разных возрастных групп, строительство многофункциональной площадки, обустройство «тихой» зоны, устройство декоративных насаждений, фонтана и многофункциональной асфальтированной велотрассы с зоной скейт-парка на территории парка.
На период выполнения строительных работ с 6 июля по 17 июля 2026 года для жителей будет закрыто движение пешеходов по тропинке от ворот рынка Бауза до улицы Биржу, чтобы провести работы по благоустройству и обеспечить безопасность жителей.
Строительные работы выполняет компания Asfaltbūve, строительный надзор обеспечивает Geoconsultants, авторский надзор — We Build Parks.
Общая стоимость проекта составляет 2 928 038,04 EUR с НДС.