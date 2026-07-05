Евросоюз назначил санкции против создателей яда, которым отравили Навального

Под европейские ограничения подпали четверо сотрудников научного центра "Сигнал": глава лаборатории Игорь Бабкин, старшие научные сотрудники Сергей Галан и Ольга Юдина, научный сотрудник Алексей Аксенов. По данным ЕС, они проводили исследования и публиковали статьи про синтез эпибатидина, "таким образом участвуя в его разработке в качестве химического оружия".