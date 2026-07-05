Латвию снова накроют грозы и сильные ливни: какой будет погода в понедельник
В ночь на понедельник и в понедельник Латвию снова накроют дожди и грозы: местами возможны сильные ливни, а на морском побережье порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.
Ночью ожидается облачная погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Местами также сформируются грозовые облака, которые принесут сильные ливни. Ветер будет слабым до умеренного, западного направления, а во второй половине ночи на морском побережье порывы усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха понизится до +12…+17 градусов.
В столице ночью временами будет идти дождь, в начале ночи возможна также гроза с сильными ливнями. Небо будет закрыто облаками, ветер будет слабым до умеренного, западного направления. Температура воздуха опустится до +15…+17 градусов. В понедельник кучево-дождевые облака во многих местах принесут кратковременный дождь, местами также грозу и сильные ливни, однако между облаками будет выглядывать солнце. Будет преобладать слабый до умеренного ветер западного направления. Во второй половине ночи на морском побережье порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха составит +16…+21 градус.
В утренние часы в Риге временами будет идти дождь, также есть вероятность, что одно из кучево-дождевых облаков принесет сильные ливни и раскаты грома. В середине дня еще возможны осадки, но затем дождь прекратится, и выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного ветер западного направления, воздух прогреется до +17…+19 градусов.