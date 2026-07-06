В Вентспилсе ввели особую услугу для пожилых людей
Услуга называется «Тревожная кнопка». Она включает круглосуточное наблюдение, неотложную помощь и психологическую поддержку.
Как получить услугу «Тревожная кнопка»?
1. Заявление;
2. Предъявить документ, удостоверяющий личность, копию документа, подтверждающего инвалидность, или пенсионного удостоверения;
3. Представить справку семейного врача о состоянии здоровья и заключение о необходимости услуги «Тревожная кнопка» по состоянию здоровья (форма № 027/u).
Услугу также можно запросить у руководителя Скрунданского отделения общества «Латвийское объединение самаритян» Л. Гринваде, тел. 25691384.
Заявление на получение пособия, подписанное защищённой электронной подписью, можно подать и в электронном виде, отправив его на электронную почту Социальной службы Вентспилса.
Право на получение услуги, оплаченной самоуправлением, имеют лица пенсионного возраста и лица с инвалидностью, соответствующие условиям назначения пособия по уходу на дому, установленным в других обязательных правилах Вентспилсской городской думы, в том числе и в случаях, когда у таких лиц есть законные кормильцы в соответствии с Гражданским законом, но они не могут осуществлять уход по объективным причинам.
Клиентам доступны различные услуги «Тревожной кнопки»:
- Звонок-напоминание (например, напоминание о приёме лекарств);
- Заботливый звонок (в определённый период времени клиенту звонят и интересуются его самочувствием);
- Служба запасных ключей;
- Помощь выездной бригады;
- Возможны индивидуальные беседы с оператором в моменты одиночества. Услугу предоставляет Скрунданское отделение Латвийского объединения самаритян.