В Вентспилсе ввели особую услугу для пожилых людей

Право на получение услуги, оплаченной самоуправлением, имеют лица пенсионного возраста и лица с инвалидностью, соответствующие условиям назначения пособия по уходу на дому, установленным в других обязательных правилах Вентспилсской городской думы, в том числе и в случаях, когда у таких лиц есть законные кормильцы в соответствии с Гражданским законом, но они не могут осуществлять уход по объективным причинам.