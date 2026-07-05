Два звонка в один день: о чем Трамп говорил с Зеленским и Путиным

Отдельное внимание привлекло то, что оба разговора прошли перед саммитом НАТО в Анкаре, который должен состояться 7-8 июля. Именно там, как ожидается, тема Украины станет одной из ключевых. Для Киева важно, чтобы США не ограничились ролью посредника, а продолжили военную и политическую поддержку. Для Москвы же контакты с Трампом — возможность показать, что диалог с Вашингтоном идет напрямую, даже без участия европейских столиц.