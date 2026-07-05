Два звонка в один день: о чем Трамп говорил с Зеленским и Путиным
Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на фоне новой дипломатической активности вокруг войны в Украине. Оба звонка состоялись 4 июля, в день 250-летия независимости США, однако главной темой, судя по заявлениям Киева и Москвы, стали не поздравления, а возможные пути прекращения войны.
Владимир Зеленский сообщил, что разговор с президентом США был «очень хорошим». По данным Офиса президента Украины, Зеленский поздравил Трампа и американцев с Днем независимости, поблагодарил США за поддержку и обсудил с ним ситуацию на фронте, дипломатические усилия и дальнейшие шаги. Украинский лидер подчеркнул, что для окончания войны необходима «американская решимость», и заявил, что видит реальный шанс приблизить мир.
По словам Зеленского, диалог с Трампом планируется продолжить уже на следующей неделе — на саммите НАТО в Турции. Украинская сторона рассчитывает, что Вашингтон сохранит активную роль в переговорах и давлении на Россию.
В тот же день Дональд Трамп поговорил и с Владимиром Путиным. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа длилась около часа и 25 минут — в ряде сообщений ее описывают как почти 90-минутную. По версии Кремля, Путин поздравил Трампа с Днем независимости США, а затем стороны подробно обсудили войну в Украине, перспективы урегулирования, ситуацию вокруг Ирана, российско-американские отношения и возможные дальнейшие контакты.
Кремль утверждает, что Трамп во время разговора подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения. Ушаков назвал беседу «деловой» и «конструктивной». При этом Москва, как и раньше, перекладывает ответственность за продолжение войны на Киев и европейских союзников, заявляя, что они якобы заинтересованы в затягивании конфликта.
На фоне этих переговоров стороны продолжают давать противоположные оценки ситуации на фронте. Российская сторона заявляет о продвижении и новых захваченных населенных пунктах, Украина часть таких утверждений отвергает. Одновременно Киев продолжает наносить удары по российским объектам и инфраструктуре, в том числе в оккупированном Крыму и на территории России.
Отдельное внимание привлекло то, что оба разговора прошли перед саммитом НАТО в Анкаре, который должен состояться 7-8 июля. Именно там, как ожидается, тема Украины станет одной из ключевых. Для Киева важно, чтобы США не ограничились ролью посредника, а продолжили военную и политическую поддержку. Для Москвы же контакты с Трампом — возможность показать, что диалог с Вашингтоном идет напрямую, даже без участия европейских столиц.