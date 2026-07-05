Как рижане оценивают "умные" счетчики воды? "Я уже и забыл, что нам вообще нужно было передавать показания"
Пока во многих латвийских домах продолжаются споры из-за нетипично больших расхождений в показаниях потребления воды, а жильцы в конце каждого месяца вынуждены вспоминать, что нужно записать или сфотографировать показания счетчиков, в доме по адресу Лиелвардес, 107, в Риге ситуация совершенно иная. В этом доме на 71 квартиру все механические счетчики воды были заменены на интеллектуальные счетчики с дистанционным считыванием данных, и первые результаты показывают, что переменами довольны как жители, так и управляющая компания.
Как рассказывает член правления Pilsētas mājas Гунта Ткачук, идея реализовать пилотный проект по цифровизации счетчиков воды в доме на улице Лиелвардес возникла по вполне практической причине. «В этом доме мы долгое время сталкивались с большой разницей в потреблении воды. Это дом на 71 квартиру, где традиционно были установлены механические счетчики воды. Несмотря на регулярный контроль и работу с жильцами, устранить расхождения в потреблении воды не удавалось», — рассказывает Гунта Ткачук.
Управляющая компания совместно с LMT решила проверить, сможет ли полный переход всего дома на единую цифровую систему учета воды решить проблему, существовавшую годами.
Результат оказался убедительным. Если в первом квартале 2025 года разница в потреблении воды в доме составила 876,15 евро, то после установки интеллектуальных счетчиков она практически исчезла.
Следует учитывать, что внедрение интеллектуальных счетчиков само по себе не гарантирует полного устранения расхождений в потреблении воды. Полностью исключить такую разницу на практике сложно, однако интеллектуальные счетчики позволяют значительно сократить ее объем, своевременно выявлять утечки и исключать человеческие ошибки при передаче показаний.
В рамках проекта LMT обеспечила инфраструктуру для дистанционного считывания данных. Система интеллектуальных счетчиков использует ультразвуковые водомеры со встроенной SIM-картой, которые автоматически передают данные, позволяя отслеживать потребление воды и своевременно замечать возможные утечки.
Раньше был бардак, теперь — порядок
О переменах положительно отзываются и сами жители дома. Так, Георгий вспоминает, что раньше в каждой квартире были разные счетчики, а единой системы не существовало. «Очень хорошо, что теперь у всех одинаковые счетчики. Раньше был бардак — у одного одни счетчики, у другого другие, у кого-то вообще не работали. Теперь в доме порядок», — говорит он.
По его мнению, одним из главных преимуществ стала возможность вовремя замечать проблемы. «Теперь можно увидеть, если плохо работает кран или сливной бачок унитаза, если наблюдается нетипичное потребление воды. У соседей был случай, когда расход воды с двух или трех кубометров вдруг вырос до 12 кубометров из-за того, что протекал бачок. Сразу вызвали сантехника, и все исправили», — рассказывает Георгий.
Больше не нужно фотографировать счетчики
Владелец трехкомнатной квартиры Александр признается, что главным преимуществом стала не сама технология, а экономия времени. «Главное преимущество в том, что тебе просто больше не нужно помнить о передаче показаний счетчиков воды. Ты свободен. Можно уехать на дачу или в путешествие, и не нужно подстраивать свой график, чтобы вовремя передать показания», — говорит он.
Раньше передача показаний воды в семье была целым процессом. «Я залезал под раковину, за унитаз, фотографировал счетчики и отправлял фотографии жене, которая потом вводила все данные в систему. В WhatsApp была целая коллекция фотографий счетчиков», — смеется Александр.
Теперь все это осталось в прошлом. «Честно говоря, я уже забыл, что когда-то нам вообще нужно было передавать показания счетчиков воды. Теперь этого просто больше не происходит. Это и есть главное преимущество».
Это значительно облегчает жизнь
Такого же мнения придерживается и житель дома Артур. «Для меня главной причиной, почему я обеими руками поддерживал замену механических счетчиков, было то, чтобы в конце каждого месяца не думать, не забуду ли я передать показания», — говорит он. Он вспоминает, что раньше ему даже приходилось пользоваться фонариком, чтобы разглядеть показания счетчиков. «Теперь мне больше никуда не нужно залезать. Главное — это удобство. Я полностью доволен», — говорит Артур.
Теперь в мобильном приложении можно увидеть как текущее потребление каждого счетчика, так и данные за предыдущие годы. «Это очень облегчает жизнь. Такие небольшие удобства постепенно накапливаются — и жить становится гораздо комфортнее», — добавляет он.
Цифровизация меняет и работу управляющей компании
По словам Гунты Ткачук, преимущества заключаются не только в более комфортной жизни для жильцов. «Цифровой учет обеспечивает более справедливые счета. Люди платят за собственное потребление, а не за расхождения. Это также вопрос производительности — управляющим компаниям больше не приходится обрабатывать тысячи вручную переданных показаний, решать споры из-за неточного учета и искать причины возникновения расхождений в потреблении воды», — объясняет она.