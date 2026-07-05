Как рижане оценивают "умные" счетчики воды? "Я уже и забыл, что нам вообще нужно было передавать показания"

О переменах положительно отзываются и сами жители дома. Так, Георгий вспоминает, что раньше в каждой квартире были разные счетчики, а единой системы не существовало. «Очень хорошо, что теперь у всех одинаковые счетчики. Раньше был бардак — у одного одни счетчики, у другого другие, у кого-то вообще не работали. Теперь в доме порядок», — говорит он.