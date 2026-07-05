Помощник учителя или его замена? Как разные страны внедряют ИИ в образование
Как правильнее — ограждать ребенка от искусственного интеллекта так долго, как это возможно, или знакомить его с возможностями и ограничениями ИИ с раннего детства? Этот вопрос очень волнует родителей и учителей. На институциональном уровне тоже нет консенсуса. Одни государства продвигают ИИ с начальной школы, а другие полностью отказываются от цифровых технологий. Исследования тоже неоднозначные: выяснилось, что наряду с повышением продуктивности технология может снижать когнитивные навыки и влиять на критическое мышление учеников. «Новая газета Европа» разбиралась, какие подходы в образовании существуют относительно ИИ и как может выглядеть общее решение.
По данным аналитиков Research and Markets, мировой рынок искусственного интеллекта в образовании в 2025 году оценивался в 7,52 млрд долларов, а уже к 2026 году он вырос до 10,6 млрд. К 2030 году показатель может увеличиться вчетверо. Бум ИИ в образовании объясняют растущим спросом на персонализированное обучение, развитием адаптивных систем и распространением онлайн-курсов. Так, согласно отчету компаний Google и Ipsos, 66 % учителей во всём мире применяют такие технологии.
За этими цифрами скрывается целый ряд проблем. Около 76 % преподавателей по всему миру чувствуют себя не готовыми к использованию ИИ. Разрыв в подготовке учителей между странами тоже большой: если в Сингапуре ее прошли 76 %, то во Франции этот показатель не превышает пока 9 %. Отдельная проблема касается отсутствия регулирования ИИ в образовании, что создает почву для серьезных рисков. Около половины глобальных образовательных систем пока не готовы грамотно внедрять нейросети, а четкие внутренние регламенты есть лишь у четверти вузов.
Подходы стран: от госпрограмм к полному запрету
В мире формируются несколько разных подходов к ИИ в образовании. Одни страны уже внедряют соответствующие стандарты, другие перекладывают эту работу на IT-компании, а третьи выбрали политику полного запрета.
Эстония в 2025 году приняла программу AI Leap, охватывающую 20 тысяч старшеклассников и 3 тысячи учителей. К 2027 году ее планируется расширить на 60 тысяч учеников и 5 тысяч педагогов. Программа обеспечивает бесплатный доступ к ведущим ИИ-приложениям благодаря партнерству с компаниями вроде OpenAI и Anthropic. «На рынке труда будущего преимущества будут иметь не те, кто лучше всего умеет использовать ИИ, а те, кто умеет использовать его наиболее эффективно. Система образования не может игнорировать или запрещать новые технологии. Вместо этого школы должны возглавить их внедрение, предоставляя благоприятную среду», — сказал Линнар Виик, соучредитель AI Leap.
Еще дальше пошли власти ОАЭ, которые в 2025 году внедрили ИИ как обязательный предмет с детского сада.
В младших классах дети проводят сравнительный анализ машин и человека, в 5–8 классах они переходят к проектированию и оценке ИИ-систем, а в старшей школе занимаются в рамках инженерных команд и создают симуляции реального мира. Старший исполнительный директор по образовательной политике в частном образовательном регуляторе Дубая KHDA Румаиса Ваджид говорит: «Проблема больше не в доступе к инструментам, а в обеспечении их качества, безопасности и актуальности».
Самый интересный пример — Мальта. Местное правительство заключило соглашение с OpenAI о предоставлении бесплатного доступа к ChatGPT Plus для всех граждан республики на год. Однако для работы с инструментом потребуется предварительно пройти обучающий курс Университета Мальты. Он призван помочь понять, что такое ИИ, как ответственно использовать его дома и на работе. Первый этап программы стартовал в мае 2026 года. Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри заявил: «Сочетая это образование с бесплатным доступом к самым передовым цифровым инструментам, доступным сегодня, мы превращаем незнакомую концепцию в практическую помощь для наших семей, студентов и работников».
Некоторые страны выстраивают политику в отношении образовательного ИИ в тандеме с IT-компаниями или частично передают разработку таких инициатив рынку. В США в 2025 году заработал указ «Продвижение образования в области искусственного интеллекта для американской молодежи». Целевая группа Белого дома по образованию в области ИИ занимается созданием государственно-частных партнерств, чтобы продвигать учебные материалы по ИИ, повышать квалификацию учителей и выдавать стипендии и гранты за работу в этих областях. Американская федерация учителей уже объявила о партнерстве с Microsoft, OpenAI и Anthropic для создания «центра обучения ИИ для педагогов». Параллельно компании запускают собственные инициативы. Так, Google вложила 1 млрд долларов в трехлетнюю программу AI for Education Accelerator, которая предоставит бесплатное обучение студентам американских колледжей и университетов.
Отдельные страны не спешат с внедрением ИИ, пока не разработают соответствующие стандарты, в первую очередь касающиеся этики. Пример — Великобритания, которая в 2025 году приняла руководство «Generative AI: Product Safety Expectations» для разработчиков ИИ и образовательных учреждений. Документ определяет стандарты безопасных ИИ-решений: блокировка генерации и доступа к вредоносному контенту, безопасность данных и приватность в соответствии с британским аналогом GDPR, защита пользователей от манипуляций, обязательное тестирование на предвзятость.
На другом полюсе — страны, которые придерживаются тактики ограничений. Самым ярким примером стала Норвегия: с августа 2026 года в стране введут практически полный запрет на использование генеративного ИИ для учеников 1–7 классов (6–13 лет), а ученикам 8–10 классов (14–16 лет) разрешат применять технологии только под контролем педагога. Премьер-министр Йонас Гар Стёре объяснил это тем, что
использование ИИ увеличивает риск пропуска важных этапов в обучении. При этом в 2024 году Норвегия уже запретила смартфоны в классах.
Франция в 2025 году тоже опубликовала официальные правила использования ИИ в образовании, введя запрет на использование генеративных технологий учениками до 4-го класса (примерно до 10–11 лет). Он касается любых инструментов, включая ChatGPT, DALL-E и даже генеративных функций в редакторе Canva. При этом в более старшем возрасте для учеников ввели обязательное обучение работе с ИИ.
По этому же пути пошла и Дания, которая с 2026 года ввела полный запрет на использование мобильных телефонов в школах. Подобные запреты действуют в Нидерландах, Австралии, Сингапуре и некоторых штатах США. Их внедрение обсуждают в Великобритании и Канаде.
Стоит отметить, что запреты действительно дают позитивный эффект. Спустя два года после внедрения жестких мер в Австралии дети стали учиться лучше и меньше отвлекались в классах.
Риски ИИ
В отношении ИИ в образовании существует множество опасений. Основные барьеры для внедрения технологий выглядят так:
- регуляторный вакуум. Лишь 11 стран разработали официальные учебные планы по ИИ, и только 7 % школ и вузов в мире внедрили правила и руководства по использованию технологии;
- неравный доступ к технологиям. В странах с низким доходом ИИ доступен лишь 8 %. При этом 2,2 млрд человек по всему миру лишены интернета;
- риски неквалифицированного использования ИИ. ЮНЕСКО указывает на загрязнение образовательной среды ошибками, некритичное отношение к ответам нейросетей, а также сужение плюрализма мышления;
- снижение когнитивных навыков при внедрении ИИ. Исследование Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института показало, что применение чат-ботов может снижать мозговую активность студентов до 55 %.
Сторонники технологии отмечают, что ее внедрение неизбежно, и приводят свои доводы в пользу ИИ. По их словам, изучение новых цифровых достижений еще в школе позволит повысить конкурентоспособность будущих соискателей на рынке труда. Рынок уже демонстрирует рост спроса на сотрудников с навыками ИИ: согласно исследованию PwC 2026 года, число вакансий, требующих этих знаний, увеличилось на 69 % с 2019 года, что почти в восемь раз опережает общий темп роста рынка труда (9 %). Ранее в Международном валютном фонде подсчитали, что интеграция ИИ затронет до 40 % рабочих мест в мире, а в развитых странах этот показатель достигнет 60 %.
Другой аргумент касается плюсов персонализации и повышения эффективности образования с ИИ. В исследовании, опубликованном в журнале Information Institutions and Social Change (IACIS), эксперты провели метаанализ контролируемых экспериментов с ИИ. Результаты показали средний прирост академической успеваемости, вовлеченности и удержания знаний у студентов, использовавших адаптивные ИИ-платформы, от 15 % до 35 % по сравнению с классическим обучением. Одновременно ИИ помогает решить проблемы, связанные с доступностью образования. Исследование «AI-Backed Interventions to Prevent Student Dropout» 2025 года зафиксировало снижение уровня отсева учащихся на 28 % благодаря алгоритмам.
Наконец, ИИ-инструменты позиционируются как помощники педагогов в автоматизации рутинной работы. Согласно опросу Gallup и Walton Family Foundation, технология экономит преподавателям почти шесть часов в неделю.
При этом 60 % учителей используют ИИ для автоматического составления планов уроков, генерации тестов и базовой проверки заданий, а 59 % — для персонализации обучения и адаптации сложных материалов под уровень конкретных учеников.
Что рекомендуют организации
Такие организации, как ЮНЕСКО и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ранее выпустили практические рекомендации по внедрению ИИ в сфере образования. Вот что предложили в ЮНЕСКО:
- активно разрабатывать государственные учебные планы;
- формировать надежные государственные механизмы для оценки и сертификации негосударственных учебных курсов по ИИ;
- продвигать всеобщую ИИ-грамотность;
- внедрять программы, которые будут нацелены не просто на использование ИИ, но и на развитие творческого подхода к созданию и применению таких технологий;
- учить детей принимать этически взвешенные решения в конкретных, реальных ситуациях взаимодействия с ИИ;
- использовать проектно-ориентированное обучение;
- инвестировать в подготовку учителей;
- избегать привязки к конкретным брендам;
- предлагать на выбор разные инструменты.
Отдельно организация выпустила документ «AI Competency Framework for Students», который описывает 12 ключевых компетенций учеников в четырех измерениях: человеко-центрированное мышление, этика ИИ, технические аспекты и применение, а также проектирование ИИ-систем.
В ОЭСР представили доклад «AI adoption in the education system», который описывает практики этичного внедрения ИИ. В нём рекомендуется:
- начинать с проблемы, а не с инструмента, который должен ее решить;
- оценивать выгоды и риски в отношении данных, алгоритмической предвзятости, прозрачности закупок и постоянного обучения персонала;
- использовать ИИ для мониторинга успеваемости и раннего выявления учащихся, подверженных риску отчисления;
- применять технологию для сокращения гендерного разрыва в науке и поддержки уязвимых слоев населения;
- адаптировать учебные планы под меняющиеся требования к навыкам в эпоху ИИ с акцентом на развитие «уникально человеческих» способностей: навыков сотрудничества, критического и этического мышления.
ОЭСР предупреждает, что без продуманной политики ИИ может стать механизмом усиления неравенства, а не его сокращения.