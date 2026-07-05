Помощник учителя или его замена? Как разные страны внедряют ИИ в образование

Эстония в 2025 году приняла программу AI Leap, охватывающую 20 тысяч старшеклассников и 3 тысячи учителей. К 2027 году ее планируется расширить на 60 тысяч учеников и 5 тысяч педагогов. Программа обеспечивает бесплатный доступ к ведущим ИИ-приложениям благодаря партнерству с компаниями вроде OpenAI и Anthropic. «На рынке труда будущего преимущества будут иметь не те, кто лучше всего умеет использовать ИИ, а те, кто умеет использовать его наиболее эффективно. Система образования не может игнорировать или запрещать новые технологии. Вместо этого школы должны возглавить их внедрение, предоставляя благоприятную среду», — сказал Линнар Виик, соучредитель AI Leap.