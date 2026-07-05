"Диспетчер запретил его трогать": свидетельница рассказала о последних минутах жизни велосипедиста в Риге

Теперь в социальных сетях появился комментарий женщины, которая утверждает, что стала очевидицей трагедии и находилась рядом с пострадавшим до приезда экстренных служб. По ее словам, мужчина не погиб в результате самого падения. «Он не ударился. У него остановилось сердце. Я проверила пульс — его не было. Он также не дышал. Мы с мужем хотели начать делать искусственное дыхание, но человек, который вызвал скорую помощь, сказал, что диспетчер запретил его трогать».