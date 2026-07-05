Пограничников забрасывают камнями, работают мафиозные схемы: что происходит на границе с Беларусью

В этом году от незаконного пересечения государственной границы уже удержали 7072 человека. Одновременно существенно выросла и активность перевозчиков мигрантов: в этом году задержаны уже 82 перевозчика и организатора, тогда как за весь прошлый год их было 90. Пограничная охрана напоминает, что за перевозку нелегальных мигрантов, за которую нередко обещают около 4000 евро, может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.