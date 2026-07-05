Пограничников забрасывают камнями, работают мафиозные схемы: что происходит на границе с Беларусью
На латвийско-белорусской границе растет напряжение: пограничники говорят не только о более активных попытках нелегально попасть в страну, но и об агрессии со стороны нарушителей. Власти признают, что для защиты границы нужны дополнительные силы и ресурсы.
Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил, что потоки нелегальной миграции через границу Латвии активно организуют мафиозные структуры.
Начальник Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны Валдис Юкшс в программе 360 Ziņas отметил, что нелегальные мигранты все чаще проявляют агрессию по отношению к пограничникам — бросают в них камни и куски дерева. Кроме того, все чаще пытаются скрыться и перевозчики мигрантов, не подчиняясь требованиям пограничников остановиться.
В Пограничной охране подчеркивают, что для более эффективной защиты государственной границы необходимы дополнительные ресурсы. По мнению Юкшса, следует увеличить присутствие Национальных вооруженных сил в приграничной зоне, чтобы обеспечить большую плотность персонала и снизить возможности нелегальных мигрантов попасть на территорию Латвии. Также пограничники хотят более широких социальных гарантий, сопоставимых с гарантиями для военнослужащих Национальных вооруженных сил.
В Министерстве внутренних дел также признают, что Пограничной охране нужна более серьезная поддержка. Парламентский секретарь министерства Эдвинс Шноре сообщил, что оценивается возможность в будущем привлекать к работе Государственной пограничной охраны также военнослужащих Службы государственной обороны.
В свою очередь Министерство обороны поясняет, что Национальные вооруженные силы уже сейчас оказывают поддержку в надзоре за границей и задержании нарушителей, а по мере роста миграционного давления военное участие пропорционально увеличивается.
По оценке Министерства внутренних дел, большинство нелегальных мигрантов пытаются попасть в Германию и Великобританию, где их привлекает система социальных пособий. Шноре считает, что именно политика западноевропейских стран способствует миграционным потокам, и указывает на Швецию как на пример страны, которая начинает пересматривать свой подход в этой сфере.
В этом году от незаконного пересечения государственной границы уже удержали 7072 человека. Одновременно существенно выросла и активность перевозчиков мигрантов: в этом году задержаны уже 82 перевозчика и организатора, тогда как за весь прошлый год их было 90. Пограничная охрана напоминает, что за перевозку нелегальных мигрантов, за которую нередко обещают около 4000 евро, может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.