В магазине заметили молоко по 54 цента за литр: неужели это первый заметный эффект снижения НДС?
Неужели снижение НДС уже начало отражаться на ценниках? Министр экономики Виктор Валайнис сообщил, что увидел в магазине латвийское молоко по 54 цента за литр. Эта цена сразу вызвала бурную реакцию в соцсетях.
«Сегодня в магазине можно купить молоко по 54 цента за литр. Латвийское молоко», — написал Валайнис на платформе X.
Его публикация появилась после того, как с 1 июля в Латвии для ряда основных продуктов питания начала действовать сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) — 12%. Она распространяется на четыре наиболее востребованные категории продуктов: хлеб, молоко, мясо птицы и яйца.
Пост Валайниса вызвал широкую дискуссию в социальных сетях. Одни комментаторы интересовались, в каком именно магазине продается такое молоко, какой у него срок годности и жирность. Другие спрашивали, стоит ли ожидать аналогичного снижения цен и на другие молочные продукты, например кефир, а также на яйца и другие основные продукты питания.
В то же время многие пользователи отметили, что одна более низкая цена на молоко еще не означает существенных изменений стоимости всей продуктовой корзины. Тем не менее молоко по 54 цента стало одним из первых заметных примеров, по которому общество пытается оценить, дошло ли снижение НДС до покупателей в виде более низких цен на полках магазинов.
Чтобы покупателям было проще понять, какие торговые сети действительно добросовестно отражают снижение НДС в ценах, введена специальная наклейка Godīgs PVN samazinātājs (Честный применитель сниженного НДС). Ее смогут использовать торговцы, которые обязуются указывать цены прозрачно и не вводить потребителей в заблуждение.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) также создал на своем сайте специальный раздел, посвященный сниженной ставке НДС на основные продукты питания. Там разъясняется, на какие товары распространяется льгота, какие существуют исключения и как покупатели могут сравнить возможное снижение цен. Кроме того, доступен калькулятор цен, позволяющий рассчитать стоимость товара после изменения ставки НДС.
Сниженная ставка НДС в размере 12% на основные продукты питания будет действовать в течение одного года — до 30 июня 2027 года.