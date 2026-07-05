В магазине заметили молоко по 54 цента за литр: неужели это первый заметный эффект снижения НДС?

В то же время многие пользователи отметили, что одна более низкая цена на молоко еще не означает существенных изменений стоимости всей продуктовой корзины. Тем не менее молоко по 54 цента стало одним из первых заметных примеров, по которому общество пытается оценить, дошло ли снижение НДС до покупателей в виде более низких цен на полках магазинов.