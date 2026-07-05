В латвийском городе кадровый голод: люди не хотят работать за существующие зарплаты
Фото: Shutterstock
В Валке есть работа, но нет работников.
В Латвии

В латвийском городе кадровый голод: люди не хотят работать за существующие зарплаты

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Самоуправление Валкского края в своих социальных сетях активно информирует о свободных вакансиях с целью найти новых сотрудников. К сожалению, не всегда это приносит успех.

Исполнительный директор краевого самоуправления Валдис Шайцанс сообщает, что до 10 июля объявлен конкурс на должность председателя опекунского суда (Bāriņtiesa). К сожалению, кандидат, который по результатам конкурса был выдвинут на эту должность, от нее отказался.

Аналогичная ситуация и с потенциальным руководителем Культурного центра края. Эта вакансия по-прежнему открыта, срок подачи заявок — до 15 июля.

Самоуправление по-прежнему ищет и помощника исполнительного директора. Потенциальные кандидаты могут подавать заявки до 27 июля. Вакансии есть также на должности помощника юриста и руководителя проектов.

В. Шайцанс признает, что сотрудники самоуправления ищут новую работу с более высокой оплатой труда. Однако удалось найти исполнительного секретаря администрации самоуправления. На этой должности будет работать Алита Плюксна. В. Шайцанс указывает, что она принята на постоянную работу с испытательным сроком три месяца.

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