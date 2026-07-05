В латвийском городе кадровый голод: люди не хотят работать за существующие зарплаты

В. Шайцанс признает, что сотрудники самоуправления ищут новую работу с более высокой оплатой труда. Однако удалось найти исполнительного секретаря администрации самоуправления. На этой должности будет работать Алита Плюксна. В. Шайцанс указывает, что она принята на постоянную работу с испытательным сроком три месяца.