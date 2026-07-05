Трагическая авария в Резекненском крае: машина въехала в озеро Разна

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 26 человек и один погиб. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в субботу задержаны восемь водителей, начато семь уголовных процессов и один административный. Оформлен 431 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 175 - за превышение скорости.