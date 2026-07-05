Водитель утонул в озере Разна.
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Сегодня 11:15
Трагическая авария в Резекненском крае: машина въехала в озеро Разна
В Резекненском крае мужчина погиб на месте, когда его Hyundai Santa Fe съехал с дороги Малта-Каунате и упал в озеро Разна.
В Резекненском крае, в Маконькалнской волости, в ночь на воскресенье в 1:38 на автодороге Малта-Кауната (P56) мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, съехал с проезжей части и въехал в озеро Разна.
Водитель погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 26 человек и один погиб. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в субботу задержаны восемь водителей, начато семь уголовных процессов и один административный. Оформлен 431 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 175 - за превышение скорости.