Маленькая бывшая республика СССР стала столицей суррогатного материнства в Европе

При этом коммерческая индустрия суррогатного материнства в Грузии реально зародилась только в середине нулевых. Первое время таким путем на свет появлялось всего несколько детей ежегодно. Тогда многие грузины довольно скептически относились к вспомогательным репродуктивным технологиям, а центром суррогатного материнства в регионе считалась Россия.