Маленькая бывшая республика СССР стала столицей суррогатного материнства в Европе
После 2022 года Грузия стала мировым центром суррогатного материнства, куда переместились многие клиники из России и Украины. Об этом сообщает DW.
В 1990-е годы Грузия стала одной из первых стран мира, которая узаконила услуги по вспомогательной репродукции с участием суррогатной матери. Законодательство в этой сфере до сих пор остается очень либеральным.
При этом коммерческая индустрия суррогатного материнства в Грузии реально зародилась только в середине нулевых. Первое время таким путем на свет появлялось всего несколько детей ежегодно. Тогда многие грузины довольно скептически относились к вспомогательным репродуктивным технологиям, а центром суррогатного материнства в регионе считалась Россия.
В 2010-е на фоне ужесточения законов в России о cуррогатном материнстве и усыновлении детей иностранцами Грузия постепенно стала одним из наиболее популярных направлений для предполагаемых родителей.
Количество детей, рожденных в Грузии суррогатными матерями, очень сложно оценить. Из соображений защиты персональных данных в стране не ведется открытый реестр детей, рожденных при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Однако в 2024 году министерство здравоохранения страны заявило, что начало вести закрытый учет для государственного контроля.
Cогласно последней доступной статистике, опубликованной Агентством развития государственных сервисов, по состоянию на конец 2023 года в Грузии зарегистрировано более 3000 суррогатных матерей. Начиная с 2012 года, они родили 5393 ребенка. Грузия - страна, в которой проживает около 3,7 млн человек.
Из данных ведомства также следует, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину число новорожденных таким путем резко выросло. Если в 2021 году суррогатные мамы родили около 300 детей, то в 2023-м - уже 1172 младенца.
За последние годы Грузия превратилась в своего рода хаб, куда приезжают женщины со всего мира, чтобы участвовать в программах суррогатного материнства.