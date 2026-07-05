В Рижский порт зашел Silver Dawn — судно с восемью палубами.
В Латвии
Сегодня 11:10
Более 200 метров люкса: в Ригу прибыл круизный лайнер Silver Dawn
В Рижский порт зашел круизный лайнер Silver Dawn — судно люкс-класса длиной более 200 метров. В порту ожидают, что только в июле круизные суда привезут в столицу около 30 000 иностранных туристов.
Silver Dawn — судно длиной 212 метров. На лайнере восемь палуб, а его максимальная пассажировместимость составляет 596 человек.
В июле этого года в Рижском порту запланированы 22 визита круизных судов. Ожидается, что они в общей сложности привезут в столицу около 30 000 иностранных туристов.
За первые шесть месяцев этого года в Рижский порт уже зашли 32 круизных судна, которые привезли в Латвию 54 000 пассажиров. Это на 51% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
Всего в этом году в Рижском порту заявлен 101 визит круизных судов — на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в целом в Ригу на круизных лайнерах прибудут около 135 000 туристов, что на 17% больше, чем годом ранее.