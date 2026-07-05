Правительство на закрытом заседании обсудит засекреченный доклад об угрозах безопасности Латвии
Правительство Латвии на следующей неделе соберется за закрытыми дверями, чтобы обсудить документ, который напрямую касается безопасности страны. Его содержание засекречено, но именно на основе этого анализа затем формируется Концепция национальной безопасности.
Правительство на следующей неделе на закрытом заседании рассмотрит новейший анализ угроз государству, подготовленный Бюро по защите Сатверсме (SAB).
Ранее SAB уже указывало, что анализ угроз государству бюро разрабатывает совместно со Службой государственной безопасности и Службой военной разведки и безопасности. На его основе затем готовится и утверждается правительством Концепция национальной безопасности.
Анализ угроз государству представляет собой всестороннюю оценку, в результате которой определяются существующие и потенциальные угрозы национальной безопасности или факторы риска. Такой анализ готовится раз в четыре года.
Содержание анализа не подлежит публичному разглашению, поскольку в нем содержится засекреченная информация.
Ранее Otkrito.lv сообщал - латвийская разведка предупреждает, что Россия может готовить провокации против стран Балтии или Польши, включая атаки с применением дронов, ракет или другие гибридные действия. По оценке спецслужб, цель Москвы — оказать давление на страны НАТО и заставить их сократить поддержку Украины.
Также США предупредили Польшу о возможной российской провокации на территории НАТО. По данным источников Onet и The Telegraph, Москва может попытаться ударить по критической инфраструктуре, устроить инцидент на границе или использовать Беларусь и Калининград, чтобы проверить реакцию альянса и ослабить поддержку Украины.