Правительство на закрытом заседании обсудит засекреченный доклад об угрозах безопасности Латвии

Также США предупредили Польшу о возможной российской провокации на территории НАТО. По данным источников Onet и The Telegraph, Москва может попытаться ударить по критической инфраструктуре, устроить инцидент на границе или использовать Беларусь и Калининград, чтобы проверить реакцию альянса и ослабить поддержку Украины.