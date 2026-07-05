Цены на латвийскую клубнику остаются высокими: когда ждать сезонного удешевления
Несмотря на хороший урожай, латвийская клубника пока остается дорогой. Производители объяснили, почему цены все еще высокие и когда ждать заметного удешевления.
В начале сезона за килограмм выращенной в Латвии клубники приходилось платить от 15 до 20 евро, однако и к концу июня во многих местах цены были в пределах 7–12 евро за килограмм в зависимости от качества ягод и места продажи.
Производители отмечают, что в этом году сезон в целом складывается удачно с точки зрения урожая. Агроном хозяйства Augusta plants Гунтар Дзерве подчеркивает, что урожай оказался даже лучше, чем в прошлом году, как у производителей, выращивающих клубнику в открытом грунте, так и в туннелях и теплицах. По его словам, важную роль сыграли погодные условия — после хорошей зимы и сравнительно сухого периода урожай развивался успешно, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от дождей и от того, насколько быстро удастся собрать ягоды. Одновременно он отмечает, что расходы на всех этапах выращивания и реализации клубники продолжают расти, тогда как цены пока остаются примерно на уровне прошлого года, хотя в ближайшие недели ожидается тенденция к их снижению.
Похожую картину описывают и другие производители. В хозяйстве Mālpils ZemeNes поясняют, что хорошая зима и благоприятная весна способствовали активной вегетации, поэтому сейчас ожидается, что урожай может оказаться лучше прошлогоднего. При этом отмечается, что жаркая и солнечная погода ускоряет созревание ягод, но может повлиять на их вкус и увеличить риск солнечных ожогов клубники. Уже сейчас на рынке наблюдается снижение цен, которое, вероятно, продолжится в ближайшее время, поскольку во многих хозяйствах наступил пик сбора урожая, а предложение превышает спрос.
Если погодные условия останутся благоприятными, в июле цены могут постепенно снизиться примерно до 5–7 евро за килограмм, и к середине месяца даже еще ниже.
Однако производители подчеркивают, что рекордно низкие цены, наблюдавшиеся в некоторые предыдущие сезоны, в этом году могут и не вернуться, поскольку выросли расходы на оплату труда, топливо и другие статьи затрат.
В то же время они отмечают еще одну тенденцию — все большую популярность приобретают хозяйства, предлагающие самостоятельный сбор клубники. Это уже не только более дешевая альтернатива покупке ягод, но и особый формат отдыха, который привлекает покупателей и в целом способствует росту спроса на местную клубнику.
В целом отрасль сейчас находится на пике сезона — при хорошем урожае, высоких издержках и постепенно снижающихся ценах, дальнейшая динамика которых во многом будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что самостоятельный сбор клубники, который долгие годы считался выгодным для фермеров и покупателей, оказался под угрозой. Причина — недобросовестные посетители, которые съедают ягоды, не платят или нарушают правила.