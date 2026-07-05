Цены на латвийскую клубнику остаются высокими: когда ждать сезонного удешевления

Производители отмечают, что в этом году сезон в целом складывается удачно с точки зрения урожая. Агроном хозяйства Augusta plants Гунтар Дзерве подчеркивает, что урожай оказался даже лучше, чем в прошлом году, как у производителей, выращивающих клубнику в открытом грунте, так и в туннелях и теплицах. По его словам, важную роль сыграли погодные условия — после хорошей зимы и сравнительно сухого периода урожай развивался успешно, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от дождей и от того, насколько быстро удастся собрать ягоды. Одновременно он отмечает, что расходы на всех этапах выращивания и реализации клубники продолжают расти, тогда как цены пока остаются примерно на уровне прошлого года, хотя в ближайшие недели ожидается тенденция к их снижению.