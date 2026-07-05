Недавний пожар в Риге вспыхнул на предприятии, где когда-то производились легендарные кофемолки Straume

В посвященном истории Восточной Германии музее DDR Museum в Берлине кофемолки Straume занимают заметное место в экспозиции как типичный образец советской бытовой техники, доступной на рынке Восточной Германии (музей также предоставил фотографии этих кофемолок из своей экспозиции). В Польше они до сих пор широко распространены среди коллекционеров. Сегодня эти устройства регулярно появляются на рынке коллекционных предметов по всей Европе, где их стоимость нередко достигает 80 евро. В Латвии же на блошиных рынках и в антикварных магазинах их можно найти даже за 10 евро, хотя встречаются и более дорогие экземпляры — стоимостью до 40 евро.