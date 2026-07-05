Недавний пожар в Риге вспыхнул на предприятии, где когда-то производились легендарные кофемолки Straume
В начале этой недели крупный пожар вспыхнул на улице Карля Улманя гатве, 2 (в советское время — улица Эрнста Тельмана), у Островного моста в Пардаугаве. Когда-то это было одно из важнейших промышленных предприятий Латвии. Именно в сгоревшем здании почти 20 лет собирали легендарные кофемолки Straume, которые до сих пор служат во множестве домашних хозяйств.
Производственные корпуса Straume были построены в первой половине семидесятых годов прошлого века. В последние годы здесь располагались склады, однако именно в этих помещениях когда-то собирались легендарные электрические кофемолки.
Краткая история Straume
Предприятие Straume работало с 1965 по 2002 год и было известно по всему Советскому Союзу как один из самых современных производителей бытовой техники и игрушек. Его продукция стала визитной карточкой промышленного дизайна Латвии — от игрушек и интерактивных кукол до миксеров, утюгов, мясорубок, соковыжималок, электрических кофемолок, а также одних из первых в СССР посудомоечных машин и экспериментальных микроволновых печей, производство которых, однако, ограничилось всего несколькими сотнями экземпляров.
С момента основания предприятия в 1965 году и до строительства центрального корпуса в 1974 году производственные мощности завода были разбросаны по разным районам Риги. Имелись также филиалы в провинции, например, производство утюгов в Гулбене. После распада СССР и перехода к рыночной экономике предприятие не смогло выдержать конкуренцию западных производителей. После приватизации в 2002 году Straume полностью прекратило деятельность.
По адресу Карля Улманя гатве, 2, находились главный девятиэтажный административный корпус Straume, конструкторское бюро и центральные производственные цеха, а также корпус втрое ниже, где размещались цеха литья пластмассовых деталей, металлообработки, штамповки, окраски и окончательной сборки. Именно здесь комплектовались кофемолки, а также миксеры, мясорубки, игрушки и другие бытовые изделия.
Легендарные кофемолки
С 1970 по 1990 год были произведены миллионы электрических кофемолок Straume (со временем они технически совершенствовались и было разработано несколько моделей). Они стали одним из самых известных промышленных изделий Латвийской ССР и экспортировались во многие республики СССР, страны Восточной Европы, а также на отдельные рынки Западной Европы.
В 1970 году в конструкторском бюро завода дизайнер Минтаутс Карлис Лацис разработал новую модель кофемолки. Его задачей было создать устройство, которое можно было бы быстро и экономично производить на конвейере. В 1972 году эта модель получила Государственный знак качества СССР. До начала сборки все детали изготавливались в различных цехах Straume.
В пластмассовом цехе изготавливали обе половины корпуса, прозрачную крышку, детали выключателя и держатель шнура. В цехе металлообработки производили нож из нержавеющей стали, вал двигателя, кронштейн, винты и шайбы. На участке электромонтажа комплектовали электродвигатель, проверяли работу ротора и изоляцию. Часть компонентов электродвигателя поставлялась с других предприятий СССР, однако окончательная сборка осуществлялась в Риге.
Когда все детали были готовы, их доставляли в главный сборочный корпус на улице Карля Улманя. Конвейерная линия работала в следующей последовательности:
- в пластиковый корпус устанавливали двигатель;
- двигатель прикручивали;
- подключали электрические провода;
- устанавливали кнопку включения;
- ставили стальной измельчающий нож;
- закрепляли крышку;
- проверяли работу двигателя;
- проверяли уровень шума и вибрации;
- наклеивали маркировку Straume и технический паспорт;
- упаковывали изделие в картонную коробку.
Большая часть работы выполнялась вручную — конвейер лишь перемещал изделие от одного рабочего места к другому. Перед упаковкой каждую кофемолку подключали к электросети и проверяли ее работу. После этого продукцию отправляли на склады и на экспорт.
Форма кофемолок Straume очень похожа на модели кофемолок Philips и Braun KSM, выпускавшиеся в семидесятые годы прошлого века. Сам дизайнер Минтаутс Карлис Лацис рассказывал, что изучались западные аналоги, однако конструкция была переработана в соответствии с производственными возможностями СССР.
Сколько было произведено?
Точное количество выпущенных кофемолок неизвестно, поскольку завод никогда не публиковал отдельную статистику. Однако достоверно известно, что производство продолжалось примерно с 1969 по 1991 год; в 1972 году модель получила Государственный знак качества СССР; кофемолки были одним из основных продуктов предприятия наряду с миксерами, утюгами и мясорубками. Историки промышленности приходят к выводу, что за более чем двадцать лет было произведено несколько миллионов кофемолок, однако точное количество остается неизвестным.
Кофемолки Straume были простыми и безопасными в эксплуатации. Они практически никогда не ломались — выход электродвигателя из строя считался чрезвычайным случаем. Кофемолки выпускались в двух модификациях — вместимостью 50 граммов и вместимостью 30 граммов. Маленькие кофемолки пользовались большим спросом. В середине восьмидесятых годов прошлого века ежемесячно с заводского конвейера сходило 30 000 маленьких кофемолок, которые продавались в магазинах по 12 рублей за штуку, и 10 000 больших кофемолок по цене 13 рублей 50 копеек за штуку. Рекорд по производству кофемолок предприятие достигло в 1986 и 1987 годах, когда было выпущено 1 300 000 кофемолок. После восстановления независимости Латвии спрос на кофемолки Straume резко сократился. В магазинах появился широкий выбор уже молотого кофе, и необходимость в кофемолках исчезла. Ими продолжали пользоваться лишь истинные ценители кофе.
Кофемолки по всему миру
Продукция Straume экспортировалась в «братские республики» — Россию, Украину, Беларусь, Литву, Эстонию, Казахстан, а также в «страны социалистического содружества» — Германскую Демократическую Республику, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Кофемолки Straume также поставлялись в Западную Европу (документально подтверждена их продажа в Западной Германии через внешнеторговые организации СССР).
В посвященном истории Восточной Германии музее DDR Museum в Берлине кофемолки Straume занимают заметное место в экспозиции как типичный образец советской бытовой техники, доступной на рынке Восточной Германии (музей также предоставил фотографии этих кофемолок из своей экспозиции). В Польше они до сих пор широко распространены среди коллекционеров. Сегодня эти устройства регулярно появляются на рынке коллекционных предметов по всей Европе, где их стоимость нередко достигает 80 евро. В Латвии же на блошиных рынках и в антикварных магазинах их можно найти даже за 10 евро, хотя встречаются и более дорогие экземпляры — стоимостью до 40 евро.
Где они сохранились?
Никто не знает точного количества сохранившихся кофемолок Straume. По оценкам экспертов, сегодня в Латвии может сохраняться примерно от 20 000 до 50 000 экземпляров, из которых несколько тысяч до сих пор находятся в рабочем состоянии; многие хранятся дома как запасные устройства или памятные вещи; часть попала в руки коллекционеров. Оригинальные кофемолки Straume хранятся в Латвийском национальном историческом музее и в музее DDR Museum в Берлине.
Полька Иоанна Ирановска в своем блоге пишет, что до переезда в Норвегию была скорее любительницей чая, чем кофе. После почти десяти лет жизни в Осло кофе стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни, а субботние утра она проводит вместе со своей винтажной кофемолкой Straume.
Ее кофемолка была произведена в 1986 году. Она была найдена в кухонном шкафу матери в Кракове — до сих пор в оригинальной коробке и в идеальном состоянии. Автор пишет, что для старшего поколения советские предметы быта нередко символизируют нежелательное прошлое, тогда как для молодого поколения они стали интересным свидетельством истории и дизайна.
Хотя пожар уничтожил часть помещений бывшего завода, имя Straume продолжает жить в тысячах домашних хозяйств и коллекциях коллекционеров. Электрические кофемолки стали одним из самых узнаваемых символов промышленности и дизайна Латвии, напоминая о времени, когда в Риге создавалась бытовая техника, известная по всему Советскому Союзу и далеко за его пределами. И это высоко ценимое наследие. В советское время эти кофемолки считались большой ценностью, их даже разыгрывали в денежно-вещевой лотерее Латвийской ССР. Их цена в магазинах СССР выросла с 12 до 17 рублей. Если в 1989 году средняя заработная плата в СССР составляла 240 рублей, то стоимость кофемолки равнялась примерно 7% месячного заработка, то есть среднестатистический житель Латвии мог купить на среднюю зарплату 14 кофемолок.