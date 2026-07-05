Недавний пожар в Риге вспыхнул на предприятии, где когда-то производились легендарные кофемолки Straume
Фото: DDR Museum
Кофемолка Straume в Музее истории Восточной Германии в Берлине.
В Латвии

Недавний пожар в Риге вспыхнул на предприятии, где когда-то производились легендарные кофемолки Straume

Элмар Барканс

Jauns.lv

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В начале этой недели крупный пожар вспыхнул на улице Карля Улманя гатве, 2 (в советское время — улица Эрнста Тельмана), у Островного моста в Пардаугаве. Когда-то это было одно из важнейших промышленных предприятий Латвии. Именно в сгоревшем здании почти 20 лет собирали легендарные кофемолки Straume, которые до сих пор служат во множестве домашних хозяйств.

Производственные корпуса Straume были построены в первой половине семидесятых годов прошлого века. В последние годы здесь располагались склады, однако именно в этих помещениях когда-то собирались легендарные электрические кофемолки.

Фото: LETA
В начале этой недели крупный пожар вспыхнул на улице Карля Улманя гатве, 2.
В начале этой недели крупный пожар вспыхнул на улице Карля Улманя гатве, 2.

Краткая история Straume

Предприятие Straume работало с 1965 по 2002 год и было известно по всему Советскому Союзу как один из самых современных производителей бытовой техники и игрушек. Его продукция стала визитной карточкой промышленного дизайна Латвии — от игрушек и интерактивных кукол до миксеров, утюгов, мясорубок, соковыжималок, электрических кофемолок, а также одних из первых в СССР посудомоечных машин и экспериментальных микроволновых печей, производство которых, однако, ограничилось всего несколькими сотнями экземпляров.

С момента основания предприятия в 1965 году и до строительства центрального корпуса в 1974 году производственные мощности завода были разбросаны по разным районам Риги. Имелись также филиалы в провинции, например, производство утюгов в Гулбене. После распада СССР и перехода к рыночной экономике предприятие не смогло выдержать конкуренцию западных производителей. После приватизации в 2002 году Straume полностью прекратило деятельность.

Фото: periodika.lv
Газета Komunisma Uzvara из Айзкраукле от 13 марта 1984 года.
Газета Komunisma Uzvara из Айзкраукле от 13 марта 1984 года.

По адресу Карля Улманя гатве, 2, находились главный девятиэтажный административный корпус Straume, конструкторское бюро и центральные производственные цеха, а также корпус втрое ниже, где размещались цеха литья пластмассовых деталей, металлообработки, штамповки, окраски и окончательной сборки. Именно здесь комплектовались кофемолки, а также миксеры, мясорубки, игрушки и другие бытовые изделия.

Легендарные кофемолки

С 1970 по 1990 год были произведены миллионы электрических кофемолок Straume (со временем они технически совершенствовались и было разработано несколько моделей). Они стали одним из самых известных промышленных изделий Латвийской ССР и экспортировались во многие республики СССР, страны Восточной Европы, а также на отдельные рынки Западной Европы.

В 1970 году в конструкторском бюро завода дизайнер Минтаутс Карлис Лацис разработал новую модель кофемолки. Его задачей было создать устройство, которое можно было бы быстро и экономично производить на конвейере. В 1972 году эта модель получила Государственный знак качества СССР. До начала сборки все детали изготавливались в различных цехах Straume. 

В пластмассовом цехе изготавливали обе половины корпуса, прозрачную крышку, детали выключателя и держатель шнура. В цехе металлообработки производили нож из нержавеющей стали, вал двигателя, кронштейн, винты и шайбы. На участке электромонтажа комплектовали электродвигатель, проверяли работу ротора и изоляцию. Часть компонентов электродвигателя поставлялась с других предприятий СССР, однако окончательная сборка осуществлялась в Риге.

Когда все детали были готовы, их доставляли в главный сборочный корпус на улице Карля Улманя. Конвейерная линия работала в следующей последовательности:

  • в пластиковый корпус устанавливали двигатель;
  • двигатель прикручивали;
  • подключали электрические провода;
  • устанавливали кнопку включения;
  • ставили стальной измельчающий нож;
  • закрепляли крышку;
  • проверяли работу двигателя;
  • проверяли уровень шума и вибрации;
  • наклеивали маркировку Straume и технический паспорт;
  • упаковывали изделие в картонную коробку.

Большая часть работы выполнялась вручную — конвейер лишь перемещал изделие от одного рабочего места к другому. Перед упаковкой каждую кофемолку подключали к электросети и проверяли ее работу. После этого продукцию отправляли на склады и на экспорт.

Форма кофемолок Straume очень похожа на модели кофемолок Philips и Braun KSM, выпускавшиеся в семидесятые годы прошлого века. Сам дизайнер Минтаутс Карлис Лацис рассказывал, что изучались западные аналоги, однако конструкция была переработана в соответствии с производственными возможностями СССР.

Сколько было произведено?

Точное количество выпущенных кофемолок неизвестно, поскольку завод никогда не публиковал отдельную статистику. Однако достоверно известно, что производство продолжалось примерно с 1969 по 1991 год; в 1972 году модель получила Государственный знак качества СССР; кофемолки были одним из основных продуктов предприятия наряду с миксерами, утюгами и мясорубками. Историки промышленности приходят к выводу, что за более чем двадцать лет было произведено несколько миллионов кофемолок, однако точное количество остается неизвестным.

Кофемолки Straume были простыми и безопасными в эксплуатации. Они практически никогда не ломались — выход электродвигателя из строя считался чрезвычайным случаем. Кофемолки выпускались в двух модификациях — вместимостью 50 граммов и вместимостью 30 граммов. Маленькие кофемолки пользовались большим спросом. В середине восьмидесятых годов прошлого века ежемесячно с заводского конвейера сходило 30 000 маленьких кофемолок, которые продавались в магазинах по 12 рублей за штуку, и 10 000 больших кофемолок по цене 13 рублей 50 копеек за штуку. Рекорд по производству кофемолок предприятие достигло в 1986 и 1987 годах, когда было выпущено 1 300 000 кофемолок. После восстановления независимости Латвии спрос на кофемолки Straume резко сократился. В магазинах появился широкий выбор уже молотого кофе, и необходимость в кофемолках исчезла. Ими продолжали пользоваться лишь истинные ценители кофе.

Кофемолки по всему миру

Продукция Straume экспортировалась в «братские республики» — Россию, Украину, Беларусь, Литву, Эстонию, Казахстан, а также в «страны социалистического содружества» — Германскую Демократическую Республику, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Кофемолки Straume также поставлялись в Западную Европу (документально подтверждена их продажа в Западной Германии через внешнеторговые организации СССР).

Фото: DDR Museum
Кофемолка Straume в Музее истории Восточной Германии в Берлине.
Кофемолка Straume в Музее истории Восточной Германии в Берлине.

В посвященном истории Восточной Германии музее DDR Museum в Берлине кофемолки Straume занимают заметное место в экспозиции как типичный образец советской бытовой техники, доступной на рынке Восточной Германии (музей также предоставил фотографии этих кофемолок из своей экспозиции). В Польше они до сих пор широко распространены среди коллекционеров. Сегодня эти устройства регулярно появляются на рынке коллекционных предметов по всей Европе, где их стоимость нередко достигает 80 евро. В Латвии же на блошиных рынках и в антикварных магазинах их можно найти даже за 10 евро, хотя встречаются и более дорогие экземпляры — стоимостью до 40 евро.

Где они сохранились?

Никто не знает точного количества сохранившихся кофемолок Straume. По оценкам экспертов, сегодня в Латвии может сохраняться примерно от 20 000 до 50 000 экземпляров, из которых несколько тысяч до сих пор находятся в рабочем состоянии; многие хранятся дома как запасные устройства или памятные вещи; часть попала в руки коллекционеров. Оригинальные кофемолки Straume хранятся в Латвийском национальном историческом музее и в музее DDR Museum в Берлине.

Фото: eBay.com
На международных онлайн-аукционах кофемолки Straume высоко ценятся – до 75 евро.
На международных онлайн-аукционах кофемолки Straume высоко ценятся – до 75 евро.

Полька Иоанна Ирановска в своем блоге пишет, что до переезда в Норвегию была скорее любительницей чая, чем кофе. После почти десяти лет жизни в Осло кофе стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни, а субботние утра она проводит вместе со своей винтажной кофемолкой Straume.

Ее кофемолка была произведена в 1986 году. Она была найдена в кухонном шкафу матери в Кракове — до сих пор в оригинальной коробке и в идеальном состоянии. Автор пишет, что для старшего поколения советские предметы быта нередко символизируют нежелательное прошлое, тогда как для молодого поколения они стали интересным свидетельством истории и дизайна.

Хотя пожар уничтожил часть помещений бывшего завода, имя Straume продолжает жить в тысячах домашних хозяйств и коллекциях коллекционеров. Электрические кофемолки стали одним из самых узнаваемых символов промышленности и дизайна Латвии, напоминая о времени, когда в Риге создавалась бытовая техника, известная по всему Советскому Союзу и далеко за его пределами. И это высоко ценимое наследие. В советское время эти кофемолки считались большой ценностью, их даже разыгрывали в денежно-вещевой лотерее Латвийской ССР. Их цена в магазинах СССР выросла с 12 до 17 рублей. Если в 1989 году средняя заработная плата в СССР составляла 240 рублей, то стоимость кофемолки равнялась примерно 7% месячного заработка, то есть среднестатистический житель Латвии мог купить на среднюю зарплату 14 кофемолок.

Темы

ОслоКазахстанСССРБеларусьГулбенеЛатвияКарля Улманя гатве

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