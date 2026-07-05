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В Латвии
Сегодня 09:13
Зонт - обязательно: в воскресенье в Латвии прогнозируют ливни
В воскресенье местами в Латвии ожидаются сильные ливни, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сохранится слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который под отдельными грозовыми тучами станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.
С середины дня в Риге временами будет идти дождь, есть вероятность грозы. В столице будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, и воздух прогреется до +20...+22 градусов.