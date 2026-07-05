Объявлено желтое предупреждение о грозах с сильными ливнями

Синоптики указывают, что во время сильной грозы жителям следует искать укрытие в закрытых помещениях, а также учитывать, что активности на открытом воздухе будут затруднены. Особенно осторожными нужно быть в местах, наиболее подверженных воздействию грозы, например в лесах и на открытых территориях. Кроме того, местами возможны перебои с электроснабжением или услугами.