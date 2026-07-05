Объявлено желтое предупреждение о грозах с сильными ливнями
В центральных и восточных районах Латвии в ближайшие часы ожидаются грозы с сильными ливнями.
В ближайшие часы местами в центральных и восточных районах Латвии ожидается гроза с сильными ливнями. Желтое предупреждение действует до 23:00.
Синоптики указывают, что во время сильной грозы жителям следует искать укрытие в закрытых помещениях, а также учитывать, что активности на открытом воздухе будут затруднены. Особенно осторожными нужно быть в местах, наиболее подверженных воздействию грозы, например в лесах и на открытых территориях. Кроме того, местами возможны перебои с электроснабжением или услугами.
При резких порывах ветра сломанные ветки деревьев, другие незакрепленные предметы или обломки могут переноситься по воздуху. Ливни также могут вызвать резкий подъем уровня воды и подтопление низинных территорий. Условия движения на дорогах могут осложнить ухудшение видимости и аквапланирование.
С середины дня в Риге временами будет идти дождь. Есть вероятность, что отдельное кучево-дождевое облако принесет сильные ливни и раскаты грома, прогнозируют синоптики. В столице будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +20...+22 градусов.