В Даугавпилсе направят более 600 000 евро на ремонт детских садов

Наиболее масштабные работы запланированы в дошкольном учебном заведении микрорайона Химия по ул. Смилшу, 100. Там планируется ремонт внутренних помещений и санитарных узлов на сумму около 190 575 евро. Кроме того, по адресу улица Шаура, 20, предусмотрено благоустройство прилегающей территории на сумму 70 868 евро, а на улице Инжениеру, 16, - приведение территории в порядок и демонтаж беседки, находящейся в аварийном состоянии, с общими затратами в размере около 10 000 евро.