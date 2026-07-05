В Даугавпилсе направят более 600 000 евро на ремонт детских садов
Власти Даугавпилса выделили более 617 тысяч евро на масштабное обновление детских садов. В учреждениях отремонтируют помещения, благоустроят территории, установят современные навесы и энергосберегающее освещение.
В дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса и местах реализации программ дошкольного образования в этом году запланирован ряд улучшений, связанных с ремонтом внутренних помещений и санитарных узлов, а также благоустройством прилегающих территорий. Муниципалитет направит на модернизацию инфраструктуры детских садов более 617 000 евро.
Наиболее масштабные работы запланированы в дошкольном учебном заведении микрорайона Химия по ул. Смилшу, 100. Там планируется ремонт внутренних помещений и санитарных узлов на сумму около 190 575 евро. Кроме того, по адресу улица Шаура, 20, предусмотрено благоустройство прилегающей территории на сумму 70 868 евро, а на улице Инжениеру, 16, - приведение территории в порядок и демонтаж беседки, находящейся в аварийном состоянии, с общими затратами в размере около 10 000 евро.
В месте реализации программ дошкольного образования средней школы Iespēju по улице Лиепаяс, 37, планируется строительство интерактивных навесов и благоустройство территории. Стоимость проекта составит 84 824 евро. На территории средней школы Draudzīgā aicinājuma по улице Ставая, 41, предусмотрено строительство нескольких интерактивных открытых навесов и благоустройство территории на сумму около 133 607 евро. На улице Райполес, 8, запланированы работы по благоустройству открытой территории и ремонту твердого покрытия на сумму 76 552 евро.
В дошкольном подразделении Даугавпилсской центральной средней школы на улице Виенибас, 36а, восстановят работу детского крытого бассейна. Там также проведут ремонт помещений и обновят санитарные узлы. Стоимость работ составит около 50 000 евро. В 9-м дошкольном образовательном учреждении Даугавпилса на улице Парадес, 15b, благоустроят территорию за 13 034 евро и установят новую автоматическую систему обнаружения пожара и пожарной сигнализации стоимостью 23 437 евро.
Кроме того, входные калитки на территориях нескольких дошкольных учреждений оборудуют гидравлическими доводчиками. Общая стоимость этих работ составит 10 669 евро.
В этом году также реализуется проект в рамках инструмента аукциона эмиссионых квот (EKII) «Сокращение выбросов парниковых газов с помощью интеллектуальных технологий на территориях образовательных учреждений города Даугавпилс». В рамках проекта на открытых территориях 22 образовательных учреждений старое освещение будет заменено на энергоэффективные светодиодные светильники с внедрением интеллектуальных технологий для регулирования, учета и контроля освещения. Светодиодное освещение будет установлено также на территориях 11 дошкольных образовательных учреждений. Общая стоимость проекта составляет 161 048 евро.