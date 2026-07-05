"Зарплата неплохая, но жизнь проходит за рулем": водители рассказали всю правду о работе в Rīgas satiksme

В одной из популярных групп в социальных сетях мужчина, имеющий водительские права категории D, спросил, стоит ли устраиваться водителем в предприятие Rīgas satiksme. «Кто работал в Rīgas satiksme, есть ли смысл и сколько можно заработать в месяц, работая нормальные часы? Категория D есть. Постоянно вижу, что они ищут водителей».