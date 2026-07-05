"Зарплата неплохая, но жизнь проходит за рулем": водители рассказали всю правду о работе в Rīgas satiksme
Вопрос в соцсетях о работе на муниципальном предприятии Rīgas satiksme неожиданно вызвал сотни откликов. Одни уверяют, что это стабильная работа с достойной зарплатой, другие предупреждают: за эти деньги приходится платить здоровьем, нервами и личной жизнью.
В одной из популярных групп в социальных сетях мужчина, имеющий водительские права категории D, спросил, стоит ли устраиваться водителем в предприятие Rīgas satiksme. «Кто работал в Rīgas satiksme, есть ли смысл и сколько можно заработать в месяц, работая нормальные часы? Категория D есть. Постоянно вижу, что они ищут водителей».
В ответ пользователи оставили сотни комментариев. Их мнения разделились: многие называют работу тяжелой и стрессовой, однако признают, что у нее есть и серьезные преимущества.
Что говорят о зарплате
Чаще всего бывшие и нынешние сотрудники называли зарплату около 1300–1500 евро "на руки" при обычном графике. При наличии сверхурочных, ночных смен и квартальных премий доход, по словам некоторых работников, может достигать 1700–2000 евро.
Несколько действующих сотрудников подтвердили, что сверхурочные оплачиваются, а раз в квартал выплачиваются бонусы. При этом многие отмечают, что высокий заработок обычно связан с дополнительными сменами и переработками.
Главный минус — график
Практически все участники обсуждения сошлись в одном: работа требует большой самоотдачи.
Водители рассказывают о ранних подъемах, вечерних сменах до поздней ночи и постоянной смене режима дня. По их словам, из-за такого графика времени на семью остается немного. Некоторые признались, что именно тяжелый график стал причиной увольнения.
Стресс и огромная ответственность
Еще одна тема, которая постоянно повторялась в комментариях, — психологическая нагрузка. Водители отмечают, что ежедневно несут ответственность за десятки пассажиров, сталкиваются с напряженной дорожной обстановкой и регулярно имеют дело с конфликтными ситуациями.
Один из пользователей написал, что это работа «для людей с крепкими нервами», а другой отметил, что именно из-за высокой ответственности многие молодые специалисты не задерживаются в профессии.
Социальные гарантии называют большим плюсом
В то же время многие нынешние сотрудники положительно оценили условия работы.
Среди преимуществ чаще всего называли:
- своевременную выплату зарплаты;
- оплачиваемые отпуска и больничные;
- медицинскую страховку;
- компенсацию занятий спортом, возможность пользоваться бассейном и тренажерным залом;
- профсоюзную поддержку;
- возможность пройти обучение за счет работодателя.
Некоторые отметили, что руководство идет навстречу при выборе маршрутов и смен, а коллектив в целом доброжелательный.
Почему водителей продолжают искать
Многие комментаторы считают, что постоянный набор новых сотрудников связан прежде всего с высокой нагрузкой и эмоциональным выгоранием.
По мнению участников обсуждения, далеко не каждый готов годами работать в сменном графике, нести ответственность за безопасность пассажиров и ежедневно проводить много часов за рулем.
Впрочем, были и те, кто рассказал, что работает в Rīgas satiksme уже много лет и полностью доволен своей профессией. По их словам, если человек готов к дисциплине, стрессу и сменному графику, предприятие может предложить стабильную работу, достойную по латвийским меркам оплату труда и хороший социальный пакет.
В итоге большинство участников дискуссии пришли к схожему выводу: работа водителем общественного транспорта подходит далеко не каждому. Однако тем, кто готов к высокой ответственности и напряженному графику, они советуют не делать выводы только по комментариям, а сходить на собеседование и лично ознакомиться с условиями труда.