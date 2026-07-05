Делать это раз в месяц недостаточно: врач назвал главную ошибку родителей

По мнению Рониса, важно не только объяснять правила, но и создавать дома условия, при которых соблюдать их будет легко. В качестве примера он привел велосипедный шлем. «Мы хорошие родители не потому, что купили ребенку шлем, а потому, что сделали так, чтобы он всегда был доступен. Если ребенок хочет взять велосипед или самокат, ему не нужно искать шлем где-то в шкафу — он должен лежать в месте, где его легко взять».