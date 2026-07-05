Делать это раз в месяц недостаточно: врач назвал главную ошибку родителей
Многие родители уверены, что одного разговора о безопасности достаточно. Однако педиатр предупреждает: дети быстро забывают правила, поэтому напоминать о них нужно постоянно — и не выпускать маленького ребенка из виду даже на минуту.
О безопасности детей нельзя поговорить один раз и считать вопрос закрытым. Родителям необходимо регулярно возвращаться к этой теме, потому что дети быстро забывают даже самые важные правила. Об этом в эфире TV24 заявил руководитель Центра неотложной медицины Детской клинической университетской больницы Марк Ронис.
По словам специалиста, разговоры о безопасном поведении должны стать привычной частью семейной жизни. «Мой совет — обязательно разговаривать. Говорить о безопасном поведении, говорить об использовании защитных средств, говорить о правилах дорожного движения, говорить о том, как вести себя в саду, у воды, на батутах и в других местах. У людей память короткая».
Врач убежден, что подобные беседы должны проходить регулярно. «Говорить нужно не раз в месяц. Я бы призвал разговаривать хотя бы раз в неделю, постоянно напоминая детям о важных вещах».
По мнению Рониса, важно не только объяснять правила, но и создавать дома условия, при которых соблюдать их будет легко. В качестве примера он привел велосипедный шлем. «Мы хорошие родители не потому, что купили ребенку шлем, а потому, что сделали так, чтобы он всегда был доступен. Если ребенок хочет взять велосипед или самокат, ему не нужно искать шлем где-то в шкафу — он должен лежать в месте, где его легко взять».
Летом, по словам врача, особое внимание необходимо уделять защите от солнца. Родителям следует не забывать о солнцезащитном креме, головных уборах и достаточном количестве жидкости. Как отметил специалист, это помогает не только защитить здоровье ребенка, но и избежать перегрева, который снижает способность адекватно оценивать опасность. «Это влияет на способность ребенка критически мыслить, не быть перегретым, уставшим и принимать правильные решения».
Еще одна распространенная проблема — недостаточный контроль со стороны взрослых. По словам Рониса, сегодня внимание родителей часто отвлекают мобильные телефоны, однако именно в такие моменты могут происходить несчастные случаи. «Конечно, всем нам нравится смотреть в телефоны. Наверное, многие сейчас будут смотреть это интервью тоже в телефоне. Но все же найдите момент, чтобы поднять глаза, посмотреть, чем занимается ваш ребенок, и убедиться, что он в безопасности».