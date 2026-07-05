Жители Саулкрасты возмущены новым забором вдоль железной дороги и требуют вернуть переход

Однако местные власти считают такое решение неудобным для жителей. После закрытия железнодорожного переезда на улице Мурьяну в 2007 году там был оборудован только пешеходный переход, который находится примерно в 600 метрах от густонаселенного района. Альтернативный путь проходит под железнодорожным мостом через реку Петерупе, однако он также значительно длиннее, а во время паводков регулярно оказывается затопленным.