Жители Саулкрасты возмущены новым забором вдоль железной дороги и требуют вернуть переход
Новый забор вдоль железной дороги в Саулкрасты вызвал волну возмущения. Жители говорят, что теперь путь к магазинам, автобусной остановке и морю стал значительно длиннее, а сами они чувствуют себя «отрезанными» от города.
Установленный предприятием Latvijas dzelzceļš забор вдоль железнодорожных путей в Саулкрасты вызвал недовольство местных жителей и протесты. Ограждение перекрыло привычную тропу, по которой люди годами переходили железную дорогу между улицами Брату Каудзишу и Авоту. Этим маршрутом ежедневно пользовались многие жители, чтобы попасть в магазин, на автобусную остановку или к морю. После установки забора люди утверждают, что оказались фактически отрезаны от части города.
В самоуправление Саулкрастского края поступило обращение, подписанное 62 жителями. Они требуют оборудовать в этом месте официальный пешеходный переход. Эту инициативу поддержала и краевая дума.
В самоуправлении отмечают, что установка забора не была согласована с муниципалитетом, а объяснений от Latvijas dzelzceļš власти не получили. Предполагается, что ограждение установлено из соображений безопасности, чтобы направить пешеходов к официальному переходу на улице Мурьяну, поскольку железнодорожный путь в этом месте проходит по кривой.
Однако местные власти считают такое решение неудобным для жителей. После закрытия железнодорожного переезда на улице Мурьяну в 2007 году там был оборудован только пешеходный переход, который находится примерно в 600 метрах от густонаселенного района. Альтернативный путь проходит под железнодорожным мостом через реку Петерупе, однако он также значительно длиннее, а во время паводков регулярно оказывается затопленным.
Муниципалитет подчеркивает, что проблема требует комплексного решения. Сейчас совместно с Latvijas dzelzceļš и Министерством сообщения обсуждается перенос станции Инчупе ближе к Белой дюне и строительство новой остановки «Baltā kāpa». Предполагается, что она одновременно станет удобным и безопасным местом для пересечения железной дороги, а также позволит обустроить подъездные пути для пешеходов и автомобилей.
Кроме того, самоуправление обращает внимание на еще одну давнюю проблему — затопление дороги под железнодорожным мостом на улице Сколас. Из-за особенностей конструкции моста поднять уровень проезжей части практически невозможно, поэтому во время сильных дождей и паводков участок становится непроходимым. Это осложняет доступ к расположенной рядом недвижимости и может создавать проблемы для проезда экстренных служб.
Несмотря на требования жителей открыть новый переход, самоуправление призывает не пересекать железную дорогу в не предназначенных для этого местах и соблюдать меры безопасности.
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