Украина отказалась принять от Латвии более 51 000 доз вакцины от Covid-19
Латвия готовилась передать Украине десятки тысяч доз вакцины от Covid-19, которые уже были закуплены более чем за миллион евро, но теперь этот план фактически останавливается: Киев отказался принимать препарат из-за договорных ограничений.
Украине все же планируется не передавать безвозмездно более 51 000 доз вакцин от Covid-19. Это предусматривает подготовленный Министерством здравоохранения проект распоряжения, который находится на согласовании до 10 июля.
Проект предусматривает признать утратившим силу принятое в феврале распоряжение правительства о безвозмездной передаче Украине 51 840 доз вакцин от Covid-19, поскольку Украина отказалась их получать из-за ограничений, связанных с договорными обязательствами.
Как поясняет Министерство здравоохранения, после утверждения распоряжения правительством была получена информация от Украины о том, что она отказывается принять вакцины в связи с договорными условиями между Pfizer и украинской стороной, которые Украина не может на себя взять.
С учетом отказа Украины распоряжение правительства от 11 февраля невозможно выполнить, а сохранять его в силе больше нецелесообразно. Исполнение распоряжения не было начато, и предусмотренные в нем действия реализовывать не нужно.
Как сообщалось, 11 февраля Кабинет министров решил безвозмездно передать Украине 51 840 доз вакцины Comirnaty Omicron LP.8.1, которые в Латвии больше не использовались бы в национальной кампании вакцинации.
Тогда Министерство здравоохранения указывало, что спрос на вакцинацию от Covid-19 в Латвии существенно снизился, поэтому образовался излишек вакцин. Эти вакцины до окончания срока годности невозможно было бы полностью использовать в национальной кампании вакцинации.
В январе этого года Украина сообщила Латвии о срочной необходимости получить вакцины Comirnaty Omicron LP.8.1 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и исчерпанием национальных запасов вакцин от Covid-19. Изначально Украина просила пожертвовать ей 50 000 доз вакцин со сроком годности до 31 декабря 2026 года, однако после корректировки количества до полных упаковок для транспортировки общее число передаваемых доз было установлено на уровне 51 840.
В аннотации к первоначальному распоряжению было указано, что финансирование, необходимое для передачи вакцин, не превысило бы 30 000 евро. Планируемые расходы на транспортировку составили бы около 16 500 евро, а предварительные расходы на страхование — около 13 500 евро.
При этом предназначенные для Украины вакцины уже были закуплены и оплачены на сумму 1 132 186 евро. Их хранение обошлось бы Латвии в 1208 евро, а возможное уничтожение после окончания срока годности — в 135 евро.
Министерство здравоохранения также поясняло, что оценивалась возможность продать вакцины другим государствам, в том числе Украине, однако производитель Pfizer этого не разрешил. Поэтому безвозмездная передача ранее рассматривалась как единственный возможный способ передачи вакцин.