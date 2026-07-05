Украина отказалась принять от Латвии более 51 000 доз вакцины от Covid-19

В январе этого года Украина сообщила Латвии о срочной необходимости получить вакцины Comirnaty Omicron LP.8.1 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и исчерпанием национальных запасов вакцин от Covid-19. Изначально Украина просила пожертвовать ей 50 000 доз вакцин со сроком годности до 31 декабря 2026 года, однако после корректировки количества до полных упаковок для транспортировки общее число передаваемых доз было установлено на уровне 51 840.