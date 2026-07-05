В Юрмале на месте деградированной территории хотят открыть пекарню с бистро

Цель проекта — оживить деградированную территорию в районе Кудра, превратив ее в общедоступное заведение общественного питания и место отдыха для жителей и туристов. В самоуправлении подчеркивают, что предложенные изменения не противоречат стратегии развития Юрмалы, поскольку территория относится к зоне разнообразного бизнеса и качественной жизненной среды.