В Юрмале на месте деградированной территории хотят открыть пекарню с бистро
В одном из районов Юрмалы хотят оживить заброшенную территорию и превратить ее в место, куда можно будет зайти за свежей выпечкой, перекусить или провести время за кофе.
Дума решила начать разработку локального планирования для земельного участка на улице Vecais ceļš, 1a, а также для участка с кадастровым обозначением 13000240057, чтобы внести изменения в территориальное планирование Юрмалы.
Разработку локального планирования инициировала SIA Ordo Property Management. Компания хочет пересмотреть и уточнить линию застройки, максимальную площадь новой земельной единицы, а также детализировать условия застройки для реализации идеи пекарни.
Предприятие планирует объединить оба земельных участка в одну земельную единицу, чтобы развить существующее здание в пекарню с магазином и зоной бистро. Одновременно предполагается обеспечить единое и рациональное использование собственности.
Цель проекта — оживить деградированную территорию в районе Кудра, превратив ее в общедоступное заведение общественного питания и место отдыха для жителей и туристов. В самоуправлении подчеркивают, что предложенные изменения не противоречат стратегии развития Юрмалы, поскольку территория относится к зоне разнообразного бизнеса и качественной жизненной среды.
Согласно данным Firmas.lv, оборот компании по управлению недвижимостью Ordo Property Management в прошлом году составил 1 269 096 евро, а прибыль — 76 729 евро. Истинными выгодоприобретателями компании являются Освалдс и Яна Самуши.