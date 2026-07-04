На выборах в 15-й Сейм конкуренция снизилась: на одно место претендуют 14 кандидатов
Борьба за места в новом Сейме оказалась заметно менее массовой, чем на прошлых выборах: списков и кандидатов стало меньше, но в отдельных регионах конкуренция за мандат остается высокой.
В целом до вечера субботы на выборы были поданы 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты.
Самая высокая конкуренция, если считать число кандидатов на один мандат, сейчас в Земгале, где на одно депутатское место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге — 13,9, а в Видземе — 13,3 кандидата.
Численно больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе — 527 кандидатов на 38 депутатских мест. В Видземе заявлены 347 кандидатов на 26 мест, в Земгале — 207 кандидатов на 13 мест, в Латгалии — 180 кандидатов на 12 мест, а в Курземе — 173 кандидата на 11 мест. Таким образом, в Риге сосредоточено более трети всех кандидатов, однако по отношению к числу мандатов конкуренция там не является самой высокой.
По сравнению с выборами в 14-й Сейм нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм были зарегистрированы 19 списков кандидатов с 1832 кандидатами, тогда как сейчас на выборы в 15-й Сейм поданы 14 списков с 1434 кандидатами. Это на пять списков и 398 кандидатов меньше, или снижение числа кандидатов примерно на 22%. Ранее на одно депутатское место претендовали 18,3 кандидата, сейчас — 14,3.
Максимальное число кандидатов, которое одна партия или объединение партий может заявить во всех пяти избирательных округах, на этих выборах составляет 125. Максимальное число кандидатов заявили семь политических сил: Национальное объединение, «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Новое Единство», «Объединенный список», Союз зеленых и крестьян, а также «Суверенная власть / Объединение младолатышей».
У остальных партий и их объединений списки короче. Объединение политических партий «Центр согласия» заявило 105 кандидатов, JKP Новая консервативная партия — 85, «Для развития Латвии» — 84, «Мы меняем правила» — 77, «Восходящее солнце Латвии» — 75, «Список Гобземса» — 73, а «Стабильности!» — 60 кандидатов.
Некоторые из более коротких списков особенно заметно сконцентрированы в направлении Риги. «Стабильности!» заявила в Риге 38 кандидатов, тогда как в Видземе — только четырех, в Курземе — пятерых, в Земгале — шестерых и в Латгалии — семерых. У «Списка Гобземса» из 73 кандидатов 35 заявлены в Риге, тогда как в Латгалии — четверо, в Курземе — семеро.
Из всех кандидатов 488, или 34%, — женщины, а 946, или 66%, — мужчины. По сравнению с выборами в 14-й Сейм доля женщин среди кандидатов немного снизилась: тогда женщины составляли 36,3% кандидатов. Самая высокая доля женщин сейчас в Латгалии, где они составляют 39,4% кандидатов, а самая низкая — в Видземе, где доля женщин составляет 31,1%. В Риге женщины составляют 34,5% кандидатов, в Курземе — 34,1%, а в Земгале — 32,9%.
Данные об образовании кандидатов показывают, что высшее образование имеют 1129 кандидатов, или 78,7%, среднее образование — 281 кандидат, или 19,6%, а основное образование — 24 кандидата, или 1,7%. Самая высокая доля кандидатов с высшим образованием в Латгале, где оно указано у 81,7% кандидатов, и в Видземе, где оно указано у 80,9% кандидатов. В Земгале этот показатель самый низкий среди округов — 75,9%, однако и там высшее образование имеют более трех четвертей кандидатов.
По национальности 1066 кандидатов, или 74,3%, указали, что являются латышами. Русскую национальность указали 109 кандидатов, или 7,6%, а 217 кандидатов, или 15,1%, национальность не указали. В региональном разрезе самая высокая доля кандидатов, указавших русскую национальность, — в Риге, 10,6%; в Латгале этот показатель составляет 8,3%, в Земгале — 5,8%, в Курземе — 5,2%, а в Видземе — 4,9%.
Из всех кандидатов 541, или 37,8%, указал местом жительства Ригу. Далее следуют Юрмала с 78 кандидатами, Елгава с 48, Огрский край с 42, Лиепая с 39, а также Марупский и Ропажский края, от каждого из которых баллотируются по 38 человек. Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) также показывают пять кандидатов, у которых нет места жительства в Латвии.
Семейное положение не указала почти четверть кандидатов — 327, или 22,8%. В браке состоят 764 кандидата, или 53,4%, не состоят в браке — 190, или 13,2%, разведены — 131, или 9,1%, а вдовами или вдовцами являются 22 кандидата, или 1,5%.
В целом данные ЦИК показывают, что предложение кандидатов на выборах в 15-й Сейм сейчас меньше и более сконцентрировано, чем в предыдущем избирательном цикле в Сейм.
Подача списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм проходит с 20 июня по 5 июля. Выборы в 15-й Сейм запланированы на 3 октября.