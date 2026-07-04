На выборах в 15-й Сейм конкуренция снизилась: на одно место претендуют 14 кандидатов

По сравнению с выборами в 14-й Сейм нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм были зарегистрированы 19 списков кандидатов с 1832 кандидатами, тогда как сейчас на выборы в 15-й Сейм поданы 14 списков с 1434 кандидатами. Это на пять списков и 398 кандидатов меньше, или снижение числа кандидатов примерно на 22%. Ранее на одно депутатское место претендовали 18,3 кандидата, сейчас — 14,3.