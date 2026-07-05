Иначе не выжить: Латвия оказалась в числе лидеров ЕС по числу работающих пенсионеров

Как сообщает Euronews, в 2023 году, по последним доступным на 2026 год данным, 12,9 % жителей ЕС продолжали работать в течение шести месяцев после получения своей первой пенсии по возрасту. Эта доля сильно различается по странам Европы: от 1,7 % в Румынии до 54,9 % в Эстонии.