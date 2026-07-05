Иначе не выжить: Латвия оказалась в числе лидеров ЕС по числу работающих пенсионеров
Около 13% пенсионеров в ЕС продолжают работать. Причина нередко в финансовой необходимости, но эксперты также называют изменившиеся нормы, демографию и хроническую нехватку рабочей силы. В Латвии таких людей насчитали много.
Многим пожилым людям сложно сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. В ЕС почти каждый шестой пенсионер находится в группе риска бедности.
Многие пенсионеры продолжают работать и после оформления пенсии. Мотивы у них разные. Главная причина — удовольствие от работы и желание оставаться продуктивными (36,3 %), однако и финансовая необходимость (28,6 %) является важным стимулом.
В каких странах люди чаще всего продолжают работать после получения возрастной пенсии? И в каких европейских государствах именно финансовая необходимость является главным фактором?
Как сообщает Euronews, в 2023 году, по последним доступным на 2026 год данным, 12,9 % жителей ЕС продолжали работать в течение шести месяцев после получения своей первой пенсии по возрасту. Эта доля сильно различается по странам Европы: от 1,7 % в Румынии до 54,9 % в Эстонии.
Более 40 % продолжают работать также в Латвии (44,2 %), Литве (43,7 %) и Швеции (41,7 %). Два других североевропейских государства следуют за этой группой лидеров, а Кипр (29,7 %) находится между ними - это Норвегия (37,7 %) и Финляндия (28,5 %).
Помимо Румынии (1,7 %), очень низкие показатели фиксируются в Греции (4,2 %), Испании (4,5 %) и Хорватии (5 %).
В ряде стран основной причиной продолжать работать становится именно финансовая необходимость. Среди тех, кто остался на рынке труда, доля ссылающихся на неё колеблется от 9,4 % в Швеции до 68,5 % на Кипре.
«Разумеется, там, где люди говорят, что работают из‑за финансовой необходимости, это означает, что они считают свои пенсионные доходы недостаточными», — сказала Euronews Business доктор Ольга Раджевска из Рижского университета имени Страдиня.
«Высокая доля таких ответов свидетельствует о том, что пенсионная система в соответствующих странах несостоятельна и не может обеспечить достаточный доход».
В Румынии (54,3 %) и Болгарии (53,6 %) более половины опрошенных сказали, что продолжают работать по финансовой необходимости. Этот показатель также выше трети в Хорватии (48,2 %), Латвии (47,9 %), Португалии (39 %), Венгрии (38,1 %), Франции (37,7 %) и Германии (35,8 %).
Среди четырёх крупнейших экономик ЕС самый низкий показатель у Испании — 19,6 %. Италия (29,7 %) лишь немного превышает средний уровень по ЕС.
Внизу списка за Швецией (9,4 %) следует Норвегия (9,8 %). В Чехии и Люксембурге доля пенсионеров, продолжающих работать по финансовой необходимости, остаётся ниже 15 %.
Если объединить долю пенсионеров, работающих после выхода на пенсию, с долей тех, кто называет финансовую необходимость своей основной причиной, получится общая доля пенсионеров, продолжающих трудиться именно по финансовым причинам.
В среднем по ЕС она составляет 3,7 %, причём по Европе этот показатель варьируется от 0,9 % в Румынии до 21,2 % в Латвии.
На Кипре (20,3 %) этот показатель также превышает пятую часть, а в Эстонии (17,3 %) и Литве (%) он тоже двузначный.
«В странах Балтии главным фактором является финансовая необходимость продолжать работать, потому что пенсии в этих странах значительно ниже среднего европейского уровня», — отметила Раджевска.
«Пока люди способны работать, они продолжают это делать просто для того, чтобы заработать на достойный уровень жизни».
В Болгарии (8,9 %), Венгрии (7,7 %) и Словакии (7,5 %) как минимум 7,5 % всех пенсионеров продолжают работать из‑за финансовой нужды.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что власти Риги вводят новую услугу, которая может понадобиться многим пенсионерам.