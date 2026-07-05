Балканская страна вводит визовый режим для россиян

До конца сентября между Россией и Черногорией продолжает действовать безвизовый режим: граждане РФ могут находиться в стране до 30 дней без оформления визы. «В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это включает введение визового режима для граждан РФ», — сообщили черногорские власти. Республику за год посещали около 230 тыс. россиян — во многом благодаря безвизовому режиму.