Балканская страна вводит визовый режим для россиян
Черногория введет визовый режим для россиян. Об этом объявили власти страны.
До конца сентября между Россией и Черногорией продолжает действовать безвизовый режим: граждане РФ могут находиться в стране до 30 дней без оформления визы. «В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это включает введение визового режима для граждан РФ», — сообщили черногорские власти. Республику за год посещали около 230 тыс. россиян — во многом благодаря безвизовому режиму.
Визовые центры Черногории будут открыты в восьми городах России: Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.
В декабре 2010 года Черногория получила статус кандидата на вступление в союз. Премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявлял, что страна будет постепенно приводить визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. По его словам, даже не имея статуса члена ЕС, Черногория уже действует как государство-член и согласует визовые правила с политикой объединения.
По данным Politico со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, интеграция страны обойдется бюджету Евросоюза примерно в 3 млрд евро в период с 2028 по 2034 год.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что вслед за Латвией страны ЕС одна за другой ужесточают выдачу виз россиянам.