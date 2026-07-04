На 23 тысячи евро больше: как изменились доходы Андиса Пурса после назначения главой Valsts meža dienests
Генеральный директор Государственной лесной службы (Valsts meža dienests, VMD) Андис Пурс за прошлый год получил почти 69 тысяч евро зарплаты.
Кроме того, в прошлом году гендиректор Valsts meža dienests получил 45 евро дохода от Латвийского университета бионаук и технологий, а также 0,3 евро в виде процентов от Swedbank.
В декларации также указано, что на конец 2025 года гендиректор VMD вложил 218 евро в инвестиционные фонды.
В конце прошлого года долговые обязательства Пурса составляли 32 161 евро, тогда как годом ранее они составляли 18 493 евро.
На конец 2025 года в собственности Пурса были квартира в Елгаве и земля в Маркалнской волости.
В прошлом году гендиректор VMD за 18 300 евро приобрел легковой автомобиль Subaru Forester 2.0 E-Boxer Summit 2019 года выпуска.
В декларации также указано, что на конец прошлого года в собственности Пурса были легковой автомобиль BMW 318 2006 года выпуска, легковой автомобиль Honda Civic 2007 года выпуска, прицеп RB 1J01 2011 года выпуска, а также пассажирский квадроцикл Arctic Cat 700 2011 года выпуска.
В прошлом году у Пурса не было ни частных пенсионных фондов, ни страхования жизни.
В 2024 году Пурс задекларировал доходы на общую сумму 46 328 евро.
Пурс начал работать генеральным директором VMD 11 ноября 2024 года. Ранее, с 8 января 2024 года, он занимал должность директора Лесного департамента Министерства земледелия.