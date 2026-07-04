На 23 тысячи евро больше: как изменились доходы Андиса Пурса после назначения главой Valsts meža dienests

В декларации также указано, что на конец прошлого года в собственности Пурса были легковой автомобиль BMW 318 2006 года выпуска, легковой автомобиль Honda Civic 2007 года выпуска, прицеп RB 1J01 2011 года выпуска, а также пассажирский квадроцикл Arctic Cat 700 2011 года выпуска.