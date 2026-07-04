На 23 тысячи евро больше: как изменились доходы Андиса Пурса после назначения главой Valsts meža dienests
Фото: LETA
Доходы главы Государственной лесной службы Андиса Пурса в прошлом году приблизились к 69 000 евро.
В Латвии

На 23 тысячи евро больше: как изменились доходы Андиса Пурса после назначения главой Valsts meža dienests

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Генеральный директор Государственной лесной службы (Valsts meža dienests, VMD) Андис Пурс за прошлый год получил почти 69 тысяч евро зарплаты.

Кроме того, в прошлом году гендиректор Valsts meža dienests получил 45 евро дохода от Латвийского университета бионаук и технологий, а также 0,3 евро в виде процентов от Swedbank.

В декларации также указано, что на конец 2025 года гендиректор VMD вложил 218 евро в инвестиционные фонды.

В конце прошлого года долговые обязательства Пурса составляли 32 161 евро, тогда как годом ранее они составляли 18 493 евро.

На конец 2025 года в собственности Пурса были квартира в Елгаве и земля в Маркалнской волости.

В прошлом году гендиректор VMD за 18 300 евро приобрел легковой автомобиль Subaru Forester 2.0 E-Boxer Summit 2019 года выпуска.

В декларации также указано, что на конец прошлого года в собственности Пурса были легковой автомобиль BMW 318 2006 года выпуска, легковой автомобиль Honda Civic 2007 года выпуска, прицеп RB 1J01 2011 года выпуска, а также пассажирский квадроцикл Arctic Cat 700 2011 года выпуска.

В прошлом году у Пурса не было ни частных пенсионных фондов, ни страхования жизни.

В 2024 году Пурс задекларировал доходы на общую сумму 46 328 евро.

Пурс начал работать генеральным директором VMD 11 ноября 2024 года. Ранее, с 8 января 2024 года, он занимал должность директора Лесного департамента Министерства земледелия.

Темы

Swedbank2025 годBMWSubaru11 НоябряЗемляValsts meža dienests

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