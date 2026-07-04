Ринкевич не исключил прямого столкновения России с НАТО: "Альянс должен быть готов"
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью DW заявил, что НАТО должно быть готово к возможному прямому противостоянию с Россией, если Москва продолжит эскалацию войны. По его словам, альянсу необходимо ясно дать понять Кремлю: в случае вызова НАТО ответ будет соразмерным.
Эдгар Ринкевич подчеркнул, что мир в Украине невозможен без участия Европы, а вступление Украины в ЕС отвечает интересам европейских стран, в том числе с точки зрения безопасности.
Отдельно президент Латвии обратил внимание на оборонные расходы стран НАТО. Несмотря на договоренность увеличить их до 5% ВВП, по его словам, уже сейчас понятно, что одних денег недостаточно. Главная проблема, считает Ринкевич, заключается не только в объемах финансирования, но и в том, что эти средства не всегда превращаются в реальные военные возможности — вооружение, ракеты, технику и другие необходимые ресурсы.
Он также назвал США незаменимым партнером Европы в вопросах обороны, независимо от заявлений отдельных европейских политиков.
Интервью было опубликовано 3 июля, когда Ринкевич приехал в Берлин перед саммитом НАТО в Анкаре. Там он вместе с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и президентом Литвы Гитанасом Науседой встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. После встречи Мерц заявил, что безопасность стран Балтии является также безопасностью Германии.