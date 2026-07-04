Ринкевич не исключил прямого столкновения России с НАТО: "Альянс должен быть готов"

Отдельно президент Латвии обратил внимание на оборонные расходы стран НАТО. Несмотря на договоренность увеличить их до 5% ВВП, по его словам, уже сейчас понятно, что одних денег недостаточно. Главная проблема, считает Ринкевич, заключается не только в объемах финансирования, но и в том, что эти средства не всегда превращаются в реальные военные возможности — вооружение, ракеты, технику и другие необходимые ресурсы.