"Тревога понятна": вице-мэр Риги рассказал, что происходит с приемом в 10-е классы
В Риге завершилась подача заявок в 10-е классы, и теперь школы рассылают приглашения будущим старшеклассникам. Вице-мэр Вилнис Кирсис признает: родители и дети сейчас переживают, но вероятность, что рижский школьник останется без места, он оценивает как очень низкую.
Сейчас подача заявок уже завершена, и идет упорядочивание очередей. По словам Кирсиса, система стала удобнее на начальном этапе, а в этом году было получено больше заявок, чем в прошлом.
Теперь происходит формирование очередей, отказы от мест и рассылка приглашений. Поэтому окончательные выводы о процессе подачи заявок можно будет сделать позже, сказал Кирсис.
Он выразил понимание, что школьники и их родители сейчас наверняка испытывают тревогу и неопределенность из-за возможности поступить в желаемую школу и хотят получить ясность как можно скорее.
Кирсис добавил, что, скорее всего, все школьники будут приняты в какую-либо школу, но, возможно, не в ту, куда им хотелось больше всего, поскольку у каждого разный уровень успеваемости. По его словам, те, кто учился лучше всего, вероятнее всего, попадут в те школы, в которые хотели.
Вероятность того, что какой-либо школьник из Риги не попадет ни в одну рижскую школу, Вилнис Кирсис оценил как очень низкую. В целом в рижских средних школах около 25% учеников — не рижане. При этом количество мест в образовательных учреждениях достаточное. В техникумах еще есть 2700 мест, есть места в музыкальных и художественных школах, есть дети, которые хотят учиться в Огрском техникуме деревообработки, другие хотят учиться по программам с военным уклоном. Поэтому Кирсис считает, что для всех детей, которые хотят учиться, место в школе будет найдено.
Кирсис допустил, что примерно в начале или середине августа станет понятно, чем завершился процесс подачи заявок в средние школы.
В целом получена 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно образовательное учреждение. Учебные заведения уже начали рассылать приглашения на зачисление в 10-е классы.
В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в шести государственных гимназиях, обеспечив в общей сложности до 4500 мест для школьников.