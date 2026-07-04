"Тревога понятна": вице-мэр Риги рассказал, что происходит с приемом в 10-е классы

Вероятность того, что какой-либо школьник из Риги не попадет ни в одну рижскую школу, Вилнис Кирсис оценил как очень низкую. В целом в рижских средних школах около 25% учеников — не рижане. При этом количество мест в образовательных учреждениях достаточное. В техникумах еще есть 2700 мест, есть места в музыкальных и художественных школах, есть дети, которые хотят учиться в Огрском техникуме деревообработки, другие хотят учиться по программам с военным уклоном. Поэтому Кирсис считает, что для всех детей, которые хотят учиться, место в школе будет найдено.