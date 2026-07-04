Дожди не отступят: какой будет погода в Латвии в воскресенье

На западе страны в течение ночи дождевых облаков станет все меньше, а утром уже выглянет солнце. Местами дождь будет сильным, его также будет сопровождать гром. Слабый до умеренного западный, северо-западный ветер местами на побережье в порывах достигнет 15–18 м/с. Температура воздуха понизится до +11…+17 градусов.