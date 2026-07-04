Дожди не отступят: какой будет погода в Латвии в воскресенье
Ночь в Латвии пройдет под знаком дождя, гроз и сильных порывов ветра, но уже утром на западе страны облака начнут расходиться. В воскресенье погода останется неустойчивой.
На западе страны в течение ночи дождевых облаков станет все меньше, а утром уже выглянет солнце. Местами дождь будет сильным, его также будет сопровождать гром. Слабый до умеренного западный, северо-западный ветер местами на побережье в порывах достигнет 15–18 м/с. Температура воздуха понизится до +11…+17 градусов.
В Риге временами будет идти дождь, но утром осадки прекратятся. Ночью возможны гроза и сильные ливни. Небо в основном будет затянуто облаками, будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 м/с, а воздух остынет до +14…+16 градусов.
В воскресенье во многих районах страны также ожидается кратковременный дождь, местами сформируются грозовые облака, которые принесут сильные ливни. Сохранится слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который под отдельными грозовыми облаками станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +17…+22 градуса.
В Риге с середины дня временами будет идти дождь. Есть вероятность, что отдельное кучево-дождевое облако принесет сильные ливни и раскаты грома. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +20…+22 градусов.