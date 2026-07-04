ФОТО: в Риге почтили память жертв Холокоста - Ринкевич напомнил о сожженной синагоге на улице Гоголя
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу почтил память жертв Холокоста, возложив цветы к мемориалу на улице Эмилии Беньямин. В этот же день он напомнил о трагедии, произошедшей в Риге 85 лет назад, когда была сожжена Большая хоральная синагога вместе с находившимися внутри людьми.
«85 лет назад нацисты и их пособники сожгли Рижскую синагогу на улице Гоголя вместе с запертыми в ней людьми, начав геноцид еврейского народа в Латвии. Сегодня мы вспоминаем жертв Холокоста. Такие преступления против человечности не должны повториться», — написал Эдгар Ринкевич в соцсетях.
В субботу в 10:00 президент возложил цветы к мемориалу жертвам Холокоста на улице Эмилии Беньямин. Мемориал расположен на месте бывшей Большой хоральной синагоги.
Трагедия произошла 4 июля 1941 года, вскоре после того, как Ригу заняли войска нацистской Германии. В тот день в городе были сожжены пять из шести еврейских синагог. В огне погибли люди, находившиеся внутри зданий. Сожжение синагог стало одним из первых массовых преступлений против евреев в оккупированной Латвии.
После Второй мировой войны руины Большой хоральной синагоги были снесены, а на ее месте обустроили сквер. В 1988 году там установили памятный камень со звездой Давида.
Позже это место стало одним из главных мемориалов, связанных с памятью о Холокосте в Латвии. В 2007 году здесь открыли памятник спасителям евреев. Он представляет собой 12-метровую стену высотой шесть метров, которая словно падает, но ее удерживают колонны с именами людей, спасавших евреев от уничтожения.
На центральной колонне изображен Жанис Липке — один из самых известных спасителей евреев в Латвии. Во время нацистской оккупации ему удалось спасти более 50 человек.