ФОТО: в Риге почтили память жертв Холокоста - Ринкевич напомнил о сожженной синагоге на улице Гоголя

Позже это место стало одним из главных мемориалов, связанных с памятью о Холокосте в Латвии. В 2007 году здесь открыли памятник спасителям евреев. Он представляет собой 12-метровую стену высотой шесть метров, которая словно падает, но ее удерживают колонны с именами людей, спасавших евреев от уничтожения.