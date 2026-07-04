В Риге появятся около 40 новых пешеходных переходов и 15 транспортных узлов

Каулиньш подчеркнул, что безопасность повышает разделение инфраструктуры для разных участников дорожного движения. Он отметил, что строительство пешеходного перехода — это не просто нанесение разметки: необходимо соблюдать требования к освещению, расположению и безопасности. Кроме того, в Риге не используют цветовое разделение тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Вместо этого применяется бордюр высотой около четырех сантиметров, который помогает ориентироваться людям с нарушениями зрения.