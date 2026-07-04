В Риге появятся около 40 новых пешеходных переходов и 15 транспортных узлов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Риге появятся около 40 новых пешеходных переходов и 15 транспортных узлов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Столицу обещают сделать удобнее для пешеходов: уже в этом году появятся десятки новых переходов и транспортные узлы. При этом сами жители считают, что сегодня им чаще мешают электросамокаты, чем автомобили.

В этом году Рижское самоуправление планирует построить около 40 новых пешеходных переходов и завершить создание 15 транспортных узлов возле железнодорожных остановок. Об этом на форуме «Рига в движении: доступный город для каждого» сообщил директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

По его словам, капитальная реконструкция тротуаров в столице пока ведется в сравнительно небольших объемах, а на многих улицах тротуары по-прежнему отсутствуют. Власти также работают над устранением препятствий на пешеходных маршрутах. Только этой весной самоуправление получило более 130 предложений от жителей, в том числе о необходимости понизить бордюры в местах переходов.

Каулиньш подчеркнул, что безопасность повышает разделение инфраструктуры для разных участников дорожного движения. Он отметил, что строительство пешеходного перехода — это не просто нанесение разметки: необходимо соблюдать требования к освещению, расположению и безопасности. Кроме того, в Риге не используют цветовое разделение тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Вместо этого применяется бордюр высотой около четырех сантиметров, который помогает ориентироваться людям с нарушениями зрения.

Представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что загруженность парковок в центре города в часы пик достигает 89–96%, а в течение дня на ряде улиц превышает 80%.

Опрос также показал, что 67% участников сталкиваются с трудностями при обходе закрытых на время ремонта тротуаров, а 40% заявили, что в таких случаях безопасные обходные маршруты вообще не предусмотрены.

Любопытно, что электросамокаты жители считают большей помехой, чем автомобили. О том, что самокаты затрудняют передвижение, сообщили 232 респондента, тогда как неправильно припаркованные автомобили назвали проблемой 94 человека. Отдельно участники опроса отметили неудобную брусчатку Старой Риги, которая создает серьезные трудности для людей в инвалидных колясках и может даже повреждать их.

Среди наиболее востребованных изменений жители назвали приближение остановок общественного транспорта к тротуарам, понижение бордюров у пешеходных переходов, ремонт тротуаров, увеличение времени зеленого сигнала светофоров для пешеходов, расширение парка низкопольного транспорта и предоставление информации о дорожных работах в режиме реального времени.

При этом работу водителей общественного транспорта большинство оценило положительно: 74% респондентов назвали их отношение уважительным и готовым помочь.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что самоуправление все чаще прислушивается к мнению общественных организаций, хотя признал, что из-за необходимости учитывать разные интересы многие решения принимаются не так быстро, как хотелось бы. Он подчеркнул, что город будет последовательно улучшать инфраструктуру, чтобы сделать Ригу более доступной для всех жителей.

Темы

РигаRīgas satiksmeВиестурс КлейнбергсРижское самоуправлениеБайба Барташевича-ФелдманеРижская дума

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