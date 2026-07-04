В Риге появятся около 40 новых пешеходных переходов и 15 транспортных узлов
Столицу обещают сделать удобнее для пешеходов: уже в этом году появятся десятки новых переходов и транспортные узлы. При этом сами жители считают, что сегодня им чаще мешают электросамокаты, чем автомобили.
В этом году Рижское самоуправление планирует построить около 40 новых пешеходных переходов и завершить создание 15 транспортных узлов возле железнодорожных остановок. Об этом на форуме «Рига в движении: доступный город для каждого» сообщил директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.
По его словам, капитальная реконструкция тротуаров в столице пока ведется в сравнительно небольших объемах, а на многих улицах тротуары по-прежнему отсутствуют. Власти также работают над устранением препятствий на пешеходных маршрутах. Только этой весной самоуправление получило более 130 предложений от жителей, в том числе о необходимости понизить бордюры в местах переходов.
Каулиньш подчеркнул, что безопасность повышает разделение инфраструктуры для разных участников дорожного движения. Он отметил, что строительство пешеходного перехода — это не просто нанесение разметки: необходимо соблюдать требования к освещению, расположению и безопасности. Кроме того, в Риге не используют цветовое разделение тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Вместо этого применяется бордюр высотой около четырех сантиметров, который помогает ориентироваться людям с нарушениями зрения.
Представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что загруженность парковок в центре города в часы пик достигает 89–96%, а в течение дня на ряде улиц превышает 80%.
Опрос также показал, что 67% участников сталкиваются с трудностями при обходе закрытых на время ремонта тротуаров, а 40% заявили, что в таких случаях безопасные обходные маршруты вообще не предусмотрены.
Любопытно, что электросамокаты жители считают большей помехой, чем автомобили. О том, что самокаты затрудняют передвижение, сообщили 232 респондента, тогда как неправильно припаркованные автомобили назвали проблемой 94 человека. Отдельно участники опроса отметили неудобную брусчатку Старой Риги, которая создает серьезные трудности для людей в инвалидных колясках и может даже повреждать их.
Среди наиболее востребованных изменений жители назвали приближение остановок общественного транспорта к тротуарам, понижение бордюров у пешеходных переходов, ремонт тротуаров, увеличение времени зеленого сигнала светофоров для пешеходов, расширение парка низкопольного транспорта и предоставление информации о дорожных работах в режиме реального времени.
При этом работу водителей общественного транспорта большинство оценило положительно: 74% респондентов назвали их отношение уважительным и готовым помочь.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что самоуправление все чаще прислушивается к мнению общественных организаций, хотя признал, что из-за необходимости учитывать разные интересы многие решения принимаются не так быстро, как хотелось бы. Он подчеркнул, что город будет последовательно улучшать инфраструктуру, чтобы сделать Ригу более доступной для всех жителей.