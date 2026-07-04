"Мы устали от всей этой политики": директор Театра Чехова рассказала о встрече с министром культуры

Она подчеркнула, что театр оказался втянут в политические процессы, хотя его задача — создавать спектакли и объединять людей. «Театр — это не завод. Театр — это человек, который общается с человеком», — сказала Бйорк. По ее словам, театр открыт для всех независимо от политических взглядов, достатка или уровня владения латышским языком. «Театр — это обо всех. Мы никого не делим и никому не принадлежим», — подчеркнула она.