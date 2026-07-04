"Мы устали от всей этой политики": директор Театра Чехова рассказала о встрече с министром культуры
Русский язык, афиши, программки и телефонные звонки превратились в предмет политического спора. Директор Театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк предупреждает: новое распоряжение Минкульта может разрушить связь театра с десятками тысяч зрителей.
После решения министра культуры ограничить использование русского языка в коммуникации государственных учреждений культуры директор Рижского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк встретилась с министром, а затем подробно рассказала в интервью LSM, почему считает новое распоряжение опасным для театра.
По словам Бйорк, театр не нарушает ни одного закона Латвии и уже много лет работает на русском языке, одновременно соблюдая Закон о государственном языке. Она считает, что новый приказ противоречит задачам, которые перед театром поставило само государство.
«Мы государственное учреждение. Наша нефинансовая задача — интегрировать людей, сплачивать общество и укреплять лояльность Латвийскому государству», — подчеркнула директор.
Именно поэтому, по мнению руководства театра, ограничение русскоязычной коммуникации вступает в противоречие с государственными стратегическими документами.
Бйорк рассказала, что встреча с министром культуры продолжалась более полутора часов. Во время разговора она подробно объяснила, как работает театр, и попросила министра еще раз изучить документы, регулирующие деятельность учреждения. По ее словам, министр пообещал в течение недели дать официальный ответ.
«Я очень надеюсь, что смогу публично поблагодарить министра за то, что он услышал наши аргументы и внес необходимые изменения», — сказала она.
Наиболее серьезные последствия, по словам директора, новый приказ может иметь для общения со зрителями. Речь идет не только об афишах и социальных сетях, но и о русскоязычной версии сайта, программках спектаклей, телефонных консультациях и другой информации. «Представьте себе пенсионера, который звонит в кассу и не сможет получить информацию на русском языке. Это означает фактическую парализацию работы театра с нашей аудиторией», — заявила Бйорк.
Она напомнила, что зрителями театра являются не только жители Латвии, но и туристы, а также русскоязычная публика из других европейских стран. В качестве примера директор привела эксперимент с рекламой спектакля. Афишу только на латышском языке за месяц увидели около 178 тысяч человек, однако по размещенному на ней QR-коду перешли лишь около ста.
По мнению Бйорк, эти цифры сами показывают, насколько сложно выстраивать коммуникацию без использования русского языка.
Особенно эмоциональной стала часть интервью, где речь зашла о настроении коллектива.
«Если бы вы знали, насколько мы устали от всей этой политики. Мы хотим заниматься театром», — призналась директор.
Она подчеркнула, что театр оказался втянут в политические процессы, хотя его задача — создавать спектакли и объединять людей. «Театр — это не завод. Театр — это человек, который общается с человеком», — сказала Бйорк. По ее словам, театр открыт для всех независимо от политических взглядов, достатка или уровня владения латышским языком. «Театр — это обо всех. Мы никого не делим и никому не принадлежим», — подчеркнула она.
Директор также прокомментировала инициативу одной из политических партий провести пикет в поддержку театра. По ее словам, театр не участвует в политических акциях и не намерен становиться инструментом предвыборной борьбы. Сейчас главная задача — продолжить конструктивный диалог с Министерством культуры и добиться решения, которое будет соответствовать законам Латвии и не разрушит связь театра со своей аудиторией. «Закон превыше всего», — подчеркнула Бйорк, выразив надежду, что Министерство культуры пересмотрит свое решение после дополнительного обсуждения.