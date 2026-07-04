Экс-премьер Латвии Эвика Силиня проехалась на трамвае и удивила пассажиров
Еще недавно — правительственный кортеж, а теперь — обычный рижский трамвай. Эвика Силиня рассказала, как ехала из партийного офиса на общественном транспорте.
Бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня поделилась в Instagram фотографией, сделанной во время поездки в рижском трамвае.
На снимке политик запечатлена в вагоне общественного транспорта, а поверх фотографии размещена подпись: «Людей, сидевших рядом со мной в трамвае № 11, позабавило, когда я себя сфотографировала. Еду из партийного офиса».
Судя по публикации, бывшая глава правительства в предвыборный период решила отказаться от служебного автомобиля и добиралась по городу самым обычным способом — вместе с другими пассажирами. Правда, не понятно, происходит ли это регулярно или просто в тот день так сложились обстоятельства.
После отставки правительства Силиня остается одним из заметных латвийских политиков и продолжает активно вести социальные сети, публикуя фотографии и рассказывая о своей повседневной жизни.