Экс-премьер Латвии Эвика Силиня проехалась на трамвае и удивила пассажиров

Судя по публикации, бывшая глава правительства в предвыборный период решила отказаться от служебного автомобиля и добиралась по городу самым обычным способом — вместе с другими пассажирами. Правда, не понятно, происходит ли это регулярно или просто в тот день так сложились обстоятельства.