Вслед за Латвией и в Литве обнаружили в радиоэфире белорусскую государственную пропаганду

По мнению белорусского политического аналитика Артёма Шрайбмана, Литва уже много лет остаётся одной из главных целей белорусской государственной пропаганды. При этом значительная часть информационных кампаний рассчитана не только на литовскую аудиторию, но и на русскоязычных жителей всех стран Балтии, включая Латвию и Эстонию. Именно языковой фактор, по словам эксперта, рассматривается Минском как возможность продвигать собственные политические нарративы.