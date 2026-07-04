Вслед за Латвией и в Литве обнаружили в радиоэфире белорусскую государственную пропаганду
Литва столкнулась с той же проблемой, что и Латвия: приграничье всё чаще слушает белорусское радио.
Как сообщает LRT, житель Вильнюса, отдыхавший на озере Паильгис недалеко от белорусской границы, обнаружил, что вместо привычной радиостанции его приёмник несколько дней подряд принимал белорусское государственное радио. По его словам, особенно тревожным оказался разговор с местным жителем, который регулярно слушает эти передачи и доверяет информации о «стабильной экономике» и «порядке» в Беларуси.
Литовская Служба регулирования связи (RRT) поясняет, что подобные случаи объясняются особенностями распространения радиоволн. Радиосигналы не останавливаются на государственной границе, а рельеф местности и погодные условия могут временно усиливать приём зарубежных станций. При этом регулятор подчёркивает, что жители приграничных районов имеют доступ к значительно большему числу литовских радиостанций, чем белорусских, и постоянного усиления сигнала со стороны Беларуси не фиксируется.
По мнению белорусского политического аналитика Артёма Шрайбмана, Литва уже много лет остаётся одной из главных целей белорусской государственной пропаганды. При этом значительная часть информационных кампаний рассчитана не только на литовскую аудиторию, но и на русскоязычных жителей всех стран Балтии, включая Латвию и Эстонию. Именно языковой фактор, по словам эксперта, рассматривается Минском как возможность продвигать собственные политические нарративы.
Среди основных тем белорусской пропаганды — рассказы о более дешёвой жизни в Беларуси, критика властей стран Балтии, утверждения о том, что русскоязычное население якобы подвергается дискриминации, а также обвинения в адрес Литвы, Латвии и других стран региона в зависимости от решений Брюсселя и Вашингтона.
В литовской Службе регулирования связи считают, что полностью исключить приём белорусских радиостанций в приграничье невозможно. Поэтому главной защитой остаются развитие критического мышления, медиаграмотности и устойчивости общества к дезинформации.
История с трансляцией белорусского государственного радио в приграничных районах Литвы хорошо знакома и жителям Латвии. Как сообщал Otkrito.lv, после отключения русскоязычной станции Latvijas Radio 4 в Даугавпилсе и ряде приграничных районов всё чаще стало звучать государственное радио Беларуси. При определённых погодных условиях его сигнал достигает даже Риги.
Латвийские СМИ уже называли происходящее «испытанием для ушей и мозгов». В эфире звучат выступления Александра Лукашенко, рассказы об успехах белорусской экономики и призывы «слушать радио на понятном языке».