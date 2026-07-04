Как целый поселок в США годами не замечала 16 запертых детей, которых держали в кошмарных условиях

При этом защита просит общественность не делать окончательных выводов до суда. Адвокат Элизабет Сайдерс Томас Столли заявил AP, что при встрече в тюрьме его клиентка в первую очередь спрашивала не о том, когда выйдет на свободу, а о детях — где они и все ли с ними в порядке. По словам адвоката, он пока не видел доказательств, которые позволили бы говорить о злонамеренности его подзащитной.