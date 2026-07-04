Как целый поселок в США годами не замечала 16 запертых детей, которых держали в кошмарных условиях
Маленькая деревня Хамден в американском штате Огайо несколько дней не может прийти в себя после находки в обычном сельском доме. Власти утверждают, что внутри обнаружили 16 детей из одной семьи — некоторые из них почти не могли говорить, не ходили в школу и, по версии следствия, большую часть последних лет провели в одной комнате.
В американском штате Огайо расследуют дело, которое потрясло даже опытных следователей. В поселке Хамден, в округе Винтон, власти обнаружили в частном доме 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет. По данным Associated Press, все они из одной семьи. Следствие утверждает, что дети жили в крайне тяжелых санитарных условиях, а большую часть последних четырех лет проводили в небольшой комнате.
Обыск прошел утром 30 июня. Как сообщили местные власти, правоохранители пришли в дом в рамках другого расследования — оно было связано с подозрениями в домашнем насилии и пренебрежении детьми. Но внутри полицейские увидели не то, к чему готовились: в доме находились сразу 16 детей.
По версии следствия, большинство из них жили в помещении размером примерно 12 на 12 футов — около 3,5 на 3,5 метра. Власти не сообщают, каким именно образом детей удерживали внутри, но уточняют, что клеток в доме не нашли. При этом, по словам шерифа округа Винтон Райана Кейна, условия были настолько тяжелыми, что он назвал увиденное «отвратительной сценой».
Следователи утверждают, что в доме были человеческие отходы, мусор и высокая вероятность бактериального загрязнения. Некоторые дети, по данным властей, не могли говорить, а 18-летняя девушка с особенностями развития, как утверждают следователи, не могла даже написать свое имя.
Семерых детей доставили в больницы Колумбуса, двоих перевозили вертолетом. По данным властей, один ребенок находился в критическом состоянии, часть детей оставалась в больницах в серьезном состоянии. Сейчас дети находятся под временной опекой Департамента труда и семейных служб штата Огайо.
Фигурантами дела стали четверо взрослых родственников детей: Гэри Сайдерс-младший, Гэри Сайдерс-старший, Элизабет Сайдерс и Кристина Сайдерс. По данным местных властей, это родители и бабушка с дедушкой детей. Каждому предъявлено по 16 пунктов обвинения в создании опасности для детей. Все четверо в суде не признали вину. Суд установил залог в размере 300 тысяч долларов для каждого.
Прокурор округа Винтон Уильям Арчер заявил, что обвинения относятся к тяжким преступлениям второй степени, поскольку речь идет о «серьезном физическом вреде». При этом расследование продолжается, и местные власти не исключают новых обвинений.
Одна из самых пугающих деталей этой истории — вопрос, который теперь задают в самом Хамдене: как 16 детей могли годами оставаться незамеченными? По данным AP, дети не были записаны в школу, семья за последние два десятилетия переезжала по южной части Огайо, а соседи утверждают, что никогда не видели детей у дома.
«Прямо у нас под носом, и никто не смог помочь им раньше», — сказала AP местная жительница Эмили Коллинз, владелица цветочного магазина в соседнем Макартуре.
Другой сосед, Джозеф Стюарт, который живет неподалеку уже шесть лет, рассказал, что за все это время не видел возле дома «никаких детей».
По данным следствия, семья могла избегать контактов с медицинскими и государственными службами. Местные школьные власти сообщили WSAZ, что в округе Винтон не нашли школьных записей о детях этой семьи. При этом в соседнем округе Галлия были найдены записи за 2021 год, где Гэри Сайдерс-младший и Элизабет Сайдерс фигурировали как родители.
Власти отдельно подчеркивают: на данный момент нет признаков того, что дело связано с торговлей людьми. Следователи считают, что речь идет о длительном и крайнем случае внутрисемейного пренебрежения и насилия.
При этом защита просит общественность не делать окончательных выводов до суда. Адвокат Элизабет Сайдерс Томас Столли заявил AP, что при встрече в тюрьме его клиентка в первую очередь спрашивала не о том, когда выйдет на свободу, а о детях — где они и все ли с ними в порядке. По словам адвоката, он пока не видел доказательств, которые позволили бы говорить о злонамеренности его подзащитной.
По его версии, дело может быть связано не только с жестокостью, но и с изоляцией. Он отметил, что Элизабет вышла замуж за Гэри Сайдерса-младшего, когда ей было 15 лет, и призвал дать судебному процессу время. Адвокат Гэри Сайдерса-старшего также попросил общественность «сделать шаг назад» и дождаться фактов.
Но для жителей маленького Хамдена эта история уже стала шоком. Деревня, где живет меньше тысячи человек, теперь пытается понять, как за обычными стенами дома могла годами скрываться жизнь 16 детей, о которых, как утверждают соседи, никто даже не знал. Расследование продолжается.