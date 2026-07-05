В Риге жуткие пробки? Исследование измерило загруженность дорог во всех европейских странах
Латвия вошла в число европейских стран с относительно невысоким уровнем дорожных заторов. Согласно рейтингу Numbeo за середину 2026 года, страна занимает 24-е место в Европе по индексу загруженности дорог, опережая Испанию, Швецию, Германию, Литву, Финляндию и Нидерланды.
Средний индекс загруженности дорог в Латвии составил 96,3 пункта. При этом в мировом рейтинге Латвия находится на 76-м месте.
По сравнению с соседними странами ситуация в Латвии выглядит хуже. Литва находится ниже в европейском рейтинге с индексом 80,9 пункта, а Эстония — на последнем, 37-м месте среди европейских стран с индексом 72,3 пункта.
Самые серьезные транспортные проблемы в Европе зафиксированы в России, которая возглавила рейтинг с индексом 173,0 пункта. Следом расположились Ирландия (146,2), Украина (144,7) и Великобритания (131,2).
Наиболее свободное дорожное движение среди европейских стран отмечено в Эстонии (72,3), Австрии (76,2), Финляндии (78,9) и Литве (80,9).
Рейтинг Numbeo основан на оценке нескольких показателей, включая среднее время поездки, уровень загруженности дорог, неэффективность транспортной системы и связанные с движением выбросы CO₂. Чем выше итоговый индекс, тем хуже ситуация с дорожным движением.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что реконструкция Рижской окружной дороги отложена как минимум до 2030 года.