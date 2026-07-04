Трагедия на Югле: мужчина погиб после падения с велосипеда
Фото: LETA
Велосипедист погиб после падения в Риге.
Аварии и происшествия

Трагедия на Югле: мужчина погиб после падения с велосипеда

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Государственная полиция сообщает, что днем 3 июля в рижском микрорайоне Югла произошел трагический несчастный случай, в результате которого погиб велосипедист.

По предварительной информации, 3 июля в 14:56 на улице Юглас крастмала, 2, мужчина, управляя велосипедом, упал и скончался на месте происшествия.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 16 человек, один человек погиб.

В сфере дорожного движения сотрудники полиции приняли 499 решений об административных правонарушениях, в том числе 207 — за превышение скорости и три — за агрессивное вождение.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были возбуждены два административных производства и семь уголовных дел.

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ЮгласГосударственная полицияЮгла

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