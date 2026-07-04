Трагедия на Югле: мужчина погиб после падения с велосипеда
Государственная полиция сообщает, что днем 3 июля в рижском микрорайоне Югла произошел трагический несчастный случай, в результате которого погиб велосипедист.
По предварительной информации, 3 июля в 14:56 на улице Юглас крастмала, 2, мужчина, управляя велосипедом, упал и скончался на месте происшествия.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.
За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 16 человек, один человек погиб.
Kā liecina sākotnējā informācija, vakar, 3. jūlijā, pulksten 14.56 Rīgā, Juglas krastmalā, kāds vīrietis, vadot velosipēdu krita, un notikuma vietā gāja bojā. Policija skaidro notikušā apstākļus.— Valsts policija (@Valsts_policija) July 4, 2026
В сфере дорожного движения сотрудники полиции приняли 499 решений об административных правонарушениях, в том числе 207 — за превышение скорости и три — за агрессивное вождение.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были возбуждены два административных производства и семь уголовных дел.