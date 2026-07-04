ФОТО: 11-летний мальчик тайком взял пикап родителей - и въехал в процессию монахов; 10 погибших

Губернатор провинции Мукдахан Вораван Буннарат заявил, что случившееся должно стать уроком не только для региона, но и для всей страны. По его словам, безопасность на дорогах — это ответственность не только властей, но и семей, особенно когда речь идет о детях и доступе к автомобилям.