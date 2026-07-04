ФОТО: 11-летний мальчик тайком взял пикап родителей - и въехал в процессию монахов; 10 погибших
В Таиланде обычное утро обернулось трагедией: группа буддийских монахов шла по обочине дороги, когда в них врезался пикап. За рулем, по данным полиции, был 11-летний мальчик, который без разрешения взял машину родителей.
Авария произошла в 600 километрах от Бангкока. По обновленным данным Associated Press, погибли 10 монахов: пятеро скончались на месте, еще пятеро — позже в больнице. Более десяти человек были госпитализированы, один пострадавший остается в критическом состоянии.
В паломничестве участвовали 35 монахов. Они направлялись из провинции Мукдахан в Убонратчатхани — путь должен был составить около 260 километров. По данным AP, процессия успела пройти всего около получаса, когда произошло столкновение. Камеры наблюдения, видео с которых распространила местная спасательная организация, запечатлели, как монахи идут по краю дороги в одну линию, а затем в них врезается машина.
Глава полиции провинции Мукдахан генерал-майор Пайрой Тхайпутра заявил, что мальчик, по предварительным данным, взял пикап из семейного дома и проехал около 10 километров, прежде чем врезаться в процессию.
Очевидцы рассказывали, что перед столкновением машина виляла на дороге. Один из монахов, которого цитирует Channel News Asia, вспоминал, что в тот момент читал мантру «Буддхо, Буддхо», когда увидел приближающийся пикап. По его словам, удар произошел внезапно, часть монахов успела отскочить, но тех, кто шел дальше по линии, отбросило от удара.
После аварии ребенка взяли под стражу, однако, по данным полиции, его пока не смогли полноценно допросить: мальчик находится в состоянии шока и не может дать показания. Автомобиль отправили на экспертизу, следователи устанавливают точную причину аварии и обстоятельства, при которых ребенок получил доступ к машине.
Отдельно полиция проверяет, кто в момент происшествия отвечал за присмотр за мальчиком. По данным AP, родителям ребенка могут предъявить обвинения в халатности. Channel News Asia также отмечает, что по законам Таиланда дети младше 12 лет не несут уголовной ответственности.
Трагедия особенно потрясла Таиланд, где буддийские монахи пользуются большим уважением, а пешие паломничества остаются важной частью религиозной жизни. Во время таких переходов монахи идут по дорогам, принимая еду и поддержку от местных жителей.
Губернатор провинции Мукдахан Вораван Буннарат заявил, что случившееся должно стать уроком не только для региона, но и для всей страны. По его словам, безопасность на дорогах — это ответственность не только властей, но и семей, особенно когда речь идет о детях и доступе к автомобилям.