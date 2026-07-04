Ринкевич поздравил Трампа и США с 250-летием независимости и пригласил в Ригу

В письме президент Латвии от имени латвийского народа поздравил Дональда Трампа и американский народ с исторической датой. Он отметил, что этот юбилей имеет особое значение и для поколений американцев латышского происхождения, которые внесли значительный вклад в развитие Соединенных Штатов и продолжают укреплять культурные и экономические связи по обе стороны Атлантики.