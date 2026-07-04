Ринкевич поздравил Трампа и США с 250-летием независимости и пригласил в Ригу
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США, подчеркнул стратегическое партнерство двух стран и официально пригласил американского лидера посетить Латвию.
В социальной сети X президент Латвии Эдгар Ринкевич написал: «Латвия гордится тем, что вместе с США как союзник и друг отмечает 250-летие независимости Америки. С Днем независимости, Америка!»
Latvia 🇱🇻 is proud to stand by the U.S. 🇺🇸 to celebrate America's 250th Independence Day as allies and friends.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 3, 2026
Happy Independence Day, America! pic.twitter.com/CRGs17pMN7
Кроме того, Ринкевич опубликовал текст официального письма, направленного президенту США.
В письме президент Латвии от имени латвийского народа поздравил Дональда Трампа и американский народ с исторической датой. Он отметил, что этот юбилей имеет особое значение и для поколений американцев латышского происхождения, которые внесли значительный вклад в развитие Соединенных Штатов и продолжают укреплять культурные и экономические связи по обе стороны Атлантики.
Ринкевич подчеркнул, что Латвия остается приверженной долгосрочному стратегическому партнерству с США и продолжает укреплять двусторонние отношения в различных сферах. По его словам, сотрудничество охватывает улучшение условий для присутствия американских военных в Латвии, развитие совместного производства продукции оборонной промышленности, усиление безопасности границ, повышение устойчивости энергетической системы и развитие высоких технологий.
Президент Латвии отметил, что все эти совместные усилия основаны на твердой вере в прочность трансатлантического союза.
В письме также говорится, что Ринкевич рассчитывает посетить США в сентябре вместе с делегацией представителей бизнеса. Одновременно он вновь пригласил Дональда Трампа посетить Латвию в любое удобное для него время.
В завершение президент Латвии выразил наилучшие пожелания американскому народу и напомнил, что в следующем году Латвия и США отметят 105-летие установления дипломатических отношений, назвав эту дату свидетельством прочной дружбы между двумя государствами.