Министерство образования объяснило взволнованным учителям, что на самом деле произойдет с их зарплатами

До сих пор полная ставка для разных категорий педагогов составляла 30, 36 или 40 часов в неделю, что делало систему сложной и неравной. В дальнейшем полная ставка для всех педагогов будет составлять 40 часов в неделю, при этом для неё устанавливается единая минимальная месячная заработная плата. Стоимость одного рабочего часа не уменьшается — зарплата будет рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени, изменится лишь принцип определения полной ставки.