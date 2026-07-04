Министерство образования объяснило взволнованным учителям, что на самом деле произойдет с их зарплатами
Министерство образования и науки (МОН) передало на общественное обсуждение новые правила оплаты труда педагогов. Они предусматривают введение новой системы оплаты труда, основанной на единой 40-часовой рабочей неделе для всех педагогов. Планируется, что новый порядок вступит в силу 1 сентября 2027 года.
"Переход на 40-часовую рабочую неделю не означает, что педагогам придётся проводить больше уроков или работать больше за ту же зарплату. Меняется принцип учёта рабочей нагрузки, а не объём обязанностей", - подчеркивает МОН.
До сих пор полная ставка для разных категорий педагогов составляла 30, 36 или 40 часов в неделю, что делало систему сложной и неравной. В дальнейшем полная ставка для всех педагогов будет составлять 40 часов в неделю, при этом для неё устанавливается единая минимальная месячная заработная плата. Стоимость одного рабочего часа не уменьшается — зарплата будет рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени, изменится лишь принцип определения полной ставки.
Например, если сейчас учитель работает 36 часов в неделю и получает зарплату за полную ставку, то после вступления новых правил эти же 36 часов будут считаться 0,9 ставки, поскольку полной станет 40-часовая рабочая неделя. При этом минимальная зарплата за полную ставку увеличится с 1410 до 1566 евро, поэтому размер оплаты за фактически выполненную работу не изменится. Педагоги, которые работают полную 40-часовую неделю, как и прежде будут получать зарплату за полную ставку.
"Таким образом, у педагогов нет оснований опасаться, что переход на единую 40-часовую рабочую неделю приведёт к увеличению объёма работы без повышения оплаты. Новый порядок лишь объединяет существующие модели учёта рабочего времени и обеспечивает соответствие заработной платы фактически выполненной работе", - объясняет МОН.
Новые правила предусматривают и другие изменения. В перечень специалистов поддержки будет включена должность социального педагога, что позволит усилить помощь школьникам и учебным заведениям. В соответствии с моделью финансирования «Программа в школе» директорам гимназий и их заместителям предусмотрена доплата в размере 10%.
Кроме того, для повышения прозрачности и обеспечения единого подхода все образовательные учреждения и их учредители будут обязаны публиковать критерии определения ставок заработной платы и порядок распределения педагогической нагрузки.